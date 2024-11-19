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Трамп выдвинет кандидатуру Латника на пост министра торговли США - РИА Новости, 19.11.2024
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22:28 19.11.2024 (обновлено: 23:14 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ssha-1984716072.html
Трамп выдвинет кандидатуру Латника на пост министра торговли США
Трамп выдвинет кандидатуру Латника на пост министра торговли США - РИА Новости, 19.11.2024
Трамп выдвинет кандидатуру Латника на пост министра торговли США
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп во вторник заявил, что номинировал миллиардера Говарда Латника, возглавляющего крупную компанию финансовых услуг... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:28
2024-11-19T23:14
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп во вторник заявил, что номинировал миллиардера Говарда Латника, возглавляющего крупную компанию финансовых услуг Cantor Fitzgerald, на пост министра торговли США."Я рад объявить, что Говард Латник, председатель совета директоров и генеральный директор Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли Соединенных Штатов. Он будет заниматься нашей повесткой дня по тарифам и торговле", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Ранее Латник был в шорт-листе номинантов на позицию главы минфина США, сообщали СМИ. Сейчас он возглавляет переходную команду Трампа.Латник родился в еврейской семье в штате Нью-Йорк, ему сейчас 63 года. Он работает на Уолл-стрит уже более 30 лет. Он стал главой Cantor Fitzerland всего в 29 лет. В 2001 году он потерял своего брата и лучшего друга, которые были среди 658 сотрудников компании, погибших в теракте 11 сентября, офис компании находился в "башнях-близнецах." Латник выжил благодаря тому, что в тот день опаздывал на работу, так как отводил сына в детский сад.Латник и фонд компании Cantor Fitzerland пожертвовали 180 миллионов долларов семьям погибших в теракте 11 сентября, еще 100 миллионов он пожертвовал жертвам терроризма и ЧС по всему миру. Его состояние оценивается в 1.5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241118/skandal-1984415213.html
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США, Дональд Трамп, Минфин США, Минторг США, В мире, Нью-Йорк (город)
Трамп выдвинет кандидатуру Латника на пост министра торговли США

Трамп номинировал миллиардера Латника на пост министра торговли США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп во вторник заявил, что номинировал миллиардера Говарда Латника, возглавляющего крупную компанию финансовых услуг Cantor Fitzgerald, на пост министра торговли США.
"Я рад объявить, что Говард Латник, председатель совета директоров и генеральный директор Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли Соединенных Штатов. Он будет заниматься нашей повесткой дня по тарифам и торговле", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
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Ранее Латник был в шорт-листе номинантов на позицию главы минфина США, сообщали СМИ. Сейчас он возглавляет переходную команду Трампа.
Латник родился в еврейской семье в штате Нью-Йорк, ему сейчас 63 года. Он работает на Уолл-стрит уже более 30 лет. Он стал главой Cantor Fitzerland всего в 29 лет. В 2001 году он потерял своего брата и лучшего друга, которые были среди 658 сотрудников компании, погибших в теракте 11 сентября, офис компании находился в "башнях-близнецах." Латник выжил благодаря тому, что в тот день опаздывал на работу, так как отводил сына в детский сад.
Латник и фонд компании Cantor Fitzerland пожертвовали 180 миллионов долларов семьям погибших в теракте 11 сентября, еще 100 миллионов он пожертвовал жертвам терроризма и ЧС по всему миру. Его состояние оценивается в 1.5 миллиарда долларов.
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