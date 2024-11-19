https://ria.ru/20241119/ssha-1984697234.html

Республиканцы не упомянули помощь Украине среди планов на 2025 год

Республиканцы не упомянули помощь Украине среди планов на 2025 год - РИА Новости, 19.11.2024

Республиканцы не упомянули помощь Украине среди планов на 2025 год

Руководство Республиканской партии в палате представителей конгресса США не упомянуло помощь Украине среди планов законотворческой деятельности в новом составе, РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:29

2024-11-19T19:29

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Руководство Республиканской партии в палате представителей конгресса США не упомянуло помощь Украине среди планов законотворческой деятельности в новом составе, который начнет работать с января 2025 года. Во вторник спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер республиканского большинства Стив Скализ, координатор партии Том Эммер и заместитель председателя собрания Республиканской партии в палате Блэйк Мур провели пресс-конференцию для журналистов с целью огласить направления работы конгресса в новом составе на следующий год. Руководители партии, в частности, объявили, что планируют работать над мерами, направленными на возвращение в США американских граждан, удерживаемых за рубежом, ограничением штрафов со стороны налоговой службы, борьбой с финансированием террористических организаций и незаконной миграцией, а также над развитием энергетики. Джонсон отдельно добавил, что конгресс при администрации избранного президентом США Дональда Трампа будет проводить "очень агрессивную" политику по отношению к Китаю, считая его главной угрозой для национальной безопасности. Спикер палаты добавил, что на выходных встречался с Трампом и будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, чтобы подробно обсудить планы законотворческой деятельности. При этом ни один из выступающих не упомянул планы подконтрольного республиканцам конгресса относительно возможной поддержки Украины. Также законодатели не рассказали журналистам о каких-либо планах работы в отношении России. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241119/tramp-1984510993.html

https://ria.ru/20241111/respublikantsy-1983083955.html

https://ria.ru/20241011/ssha-1977645599.html

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