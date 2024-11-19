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Эксперт объяснил, зачем Байден решил обострить ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.11.2024
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12:52 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ssha-1984577467.html
Эксперт объяснил, зачем Байден решил обострить ситуацию на Украине
Эксперт объяснил, зачем Байден решил обострить ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.11.2024
Эксперт объяснил, зачем Байден решил обострить ситуацию на Украине
Заявления США и ряда европейских стран о разрешении Киеву на удары западным оружием по территории России, вероятно, имеют целью осложнить реализацию политики... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:52
2024-11-19T12:52
россия
украина
сша
дональд трамп
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Заявления США и ряда европейских стран о разрешении Киеву на удары западным оружием по территории России, вероятно, имеют целью осложнить реализацию политики администрации будущего президента Дональда Трампа, в том числе по урегулированию украинского конфликта, заявил в беседе с РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке. "Не исключено, что такое обострение конфликта является для администрации (Джо - ред.) Байдена, как и для некоторых стран НАТО или руководителя организации Марка Рютте, способом осложнить вероятное изменение внешней политики при будущей администрации Трампа", - сказал собеседник агентства. Он указал, что такие заявления не могут изменить стратегический баланс сил в пользу Украины. "Ракеты ATACMS могут достигать целей в Ростове-на-Дону или Воронеже. Но такие атаки с помощью украинских ракет или дронов наносятся достаточно часто и не меняют общественное мнение в России. Эти удары, напротив, имеют тенденцию к сплочению населения против тех, чьи действия приводят к жертвам среди гражданского населения, однако основные западные СМИ об этом не говорят", - пояснил эксперт. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в конфликт. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
https://ria.ru/20241119/ssha-1984543222.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, В мире
Эксперт объяснил, зачем Байден решил обострить ситуацию на Украине

Эксперт: разрешение на удары вглубь РФ осложнит задачу Трампа на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Заявления США и ряда европейских стран о разрешении Киеву на удары западным оружием по территории России, вероятно, имеют целью осложнить реализацию политики администрации будущего президента Дональда Трампа, в том числе по урегулированию украинского конфликта, заявил в беседе с РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.
"Не исключено, что такое обострение конфликта является для администрации (Джо - ред.) Байдена, как и для некоторых стран НАТО или руководителя организации Марка Рютте, способом осложнить вероятное изменение внешней политики при будущей администрации Трампа", - сказал собеседник агентства.
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Будущий помощник Трампа оценил решение США по ударам вглубь России
Вчера, 11:12
Он указал, что такие заявления не могут изменить стратегический баланс сил в пользу Украины. "Ракеты ATACMS могут достигать целей в Ростове-на-Дону или Воронеже. Но такие атаки с помощью украинских ракет или дронов наносятся достаточно часто и не меняют общественное мнение в России. Эти удары, напротив, имеют тенденцию к сплочению населения против тех, чьи действия приводят к жертвам среди гражданского населения, однако основные западные СМИ об этом не говорят", - пояснил эксперт.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в конфликт. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену
Вчера, 04:55
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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