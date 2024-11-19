Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор оценил решение США по ударам ATACMS вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ssha-1984570956.html
Американский сенатор оценил решение США по ударам ATACMS вглубь России
Американский сенатор оценил решение США по ударам ATACMS вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024
Американский сенатор оценил решение США по ударам ATACMS вглубь России
Сенатор США Рэнд Пол назвал неконституционным возможное решение Белого дома разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и отметил, что план... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:29
2024-11-19T12:29
в мире
россия
украина
сша
рэнд пол
владимир путин
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902433782_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_d79a1353b67c2256094a610c850eb4a7.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенатор США Рэнд Пол назвал неконституционным возможное решение Белого дома разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и отметил, что план Вашингтона по Украине представляется непродуманным. "Это неконституционное решение для поддержки, как представляется, непродуманного плана", - написал он в соцсети X. Пол указал на то, что риски начала третьей мировой войны перевешивают возможное преимущество подобных ударов. Сенатор вновь заявил, что конфликт на Украине следует завершить путем переговоров. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/medvedev-1984565554.html
https://ria.ru/20241119/ssha-1984546087.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902433782_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ec0b7ef9fc3ef118ed0046188feceb90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, рэнд пол, владимир путин, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, США, Рэнд Пол, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
Американский сенатор оценил решение США по ударам ATACMS вглубь России

Американский сенатор назвал неконституционным решение США по ударам вглубь РФ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaРэнд Пол
Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Рэнд Пол. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенатор США Рэнд Пол назвал неконституционным возможное решение Белого дома разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и отметил, что план Вашингтона по Украине представляется непродуманным.
"Это неконституционное решение для поддержки, как представляется, непродуманного плана", - написал он в соцсети X.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Медведев прокомментировал решение НАТО об ударах по России
Вчера, 12:03
Пол указал на то, что риски начала третьей мировой войны перевешивают возможное преимущество подобных ударов. Сенатор вновь заявил, что конфликт на Украине следует завершить путем переговоров.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Конгрессмен потребовал объявить Байдену импичмент из-за решения по ракетам
Вчера, 11:40
 
В миреРоссияУкраинаСШАРэнд ПолВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала