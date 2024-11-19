Американский сенатор оценил решение США по ударам ATACMS вглубь России
Американский сенатор назвал неконституционным решение США по ударам вглубь РФ
© AP Photo / Manuel Balce CenetaРэнд Пол
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Рэнд Пол. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенатор США Рэнд Пол назвал неконституционным возможное решение Белого дома разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и отметил, что план Вашингтона по Украине представляется непродуманным.
"Это неконституционное решение для поддержки, как представляется, непродуманного плана", - написал он в соцсети X.
Пол указал на то, что риски начала третьей мировой войны перевешивают возможное преимущество подобных ударов. Сенатор вновь заявил, что конфликт на Украине следует завершить путем переговоров.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.