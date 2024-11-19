https://ria.ru/20241119/ssha-1984513944.html

Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине

Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине - РИА Новости, 19.11.2024

Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за сентябрь увеличился до 25 миллионов долларов с уровня августа в 24 миллиона, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:58

2024-11-19T07:58

2024-11-19T07:58

экономика

сша

россия

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154780/33/1547803309_0:0:3281:1846_1920x0_80_0_0_71fe9d88902401d8bf8645b5ef654bef.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за сентябрь увеличился до 25 миллионов долларов с уровня августа в 24 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за сентябрь, российский портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. В августе объем вложений составлял 21 миллион и 3 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США все также занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,123 триллиона долларов с 1,129 триллиона в августе. На втором месте - Китай с 772 миллиардами долларов (774,6 миллиарда в августе). Третьей остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 764,7 миллиарда с 743,9 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984502139.html

сша

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, япония