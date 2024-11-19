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Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине - РИА Новости, 19.11.2024
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07:58 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ssha-1984513944.html
Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине
Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине - РИА Новости, 19.11.2024
Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за сентябрь увеличился до 25 миллионов долларов с уровня августа в 24 миллиона, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:58
2024-11-19T07:58
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за сентябрь увеличился до 25 миллионов долларов с уровня августа в 24 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за сентябрь, российский портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. В августе объем вложений составлял 21 миллион и 3 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США все также занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,123 триллиона долларов с 1,129 триллиона в августе. На втором месте - Китай с 772 миллиардами долларов (774,6 миллиарда в августе). Третьей остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 764,7 миллиарда с 743,9 миллиарда долларов.
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экономика, сша, россия, япония
Экономика, США, Россия, Япония
Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре, заявили в Минфине

Минфин США: российский портфель гособлигаций в сентябре вырос до 25 млн долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за сентябрь увеличился до 25 миллионов долларов с уровня августа в 24 миллиона, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за сентябрь, российский портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. В августе объем вложений составлял 21 миллион и 3 миллиона долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США все также занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,123 триллиона долларов с 1,129 триллиона в августе. На втором месте - Китай с 772 миллиардами долларов (774,6 миллиарда в августе). Третьей остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 764,7 миллиарда с 743,9 миллиарда долларов.
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