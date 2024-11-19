Трамп может решить вопросы культурного обмена с Россией, заявили в "Росизо"
Директор "Росизо" Галактионова: США заинтересованы в культурном обмене с Россией
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки больше заинтересованы в культурном обмене с Россией, чем представители РФ, заявила РИА Новости генеральный директор музейно-выставочного центра "Росизо" Ольга Галактионова, выразив надежду на то, что победитель выборов президента США Дональд Трамп решит внутренние вопросы, которые назрели в культуре.
"В культурном обмене больше заинтересованы Соединенные Штаты, чем мы. Большего внимания заслуживает вопрос музейного обмена с европейскими странами. Если говорить про Америку, надеемся, что их новый избранный президент решит какие-то внутренние вопросы, которые назрели в культуре", - сказала собеседница агентства.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.