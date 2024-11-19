https://ria.ru/20241119/ssha-1984501450.html

США за 3 года хотят создать прототипы новой крылатой ядерной ракеты

США за 3 года хотят создать прототипы новой крылатой ядерной ракеты - РИА Новости, 19.11.2024

США за 3 года хотят создать прототипы новой крылатой ядерной ракеты

Власти США планируют в течение 3 лет подготовить первые прототипы крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении (SLCM-N), которые будут размещаться... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:34

2024-11-19T04:34

2024-11-19T04:34

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Власти США планируют в течение 3 лет подготовить первые прототипы крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении (SLCM-N), которые будут размещаться на ударных американских подлодках, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что система должна быть пригодна к использованию в боевых условиях к 2034 году. "Тем не менее прототипы потребуются в течение трёх лет", - говорится в документе. Предполагается, что все операции, связанные с ядерным боезарядом (установка боеголовок, хранение ракет, погрузка и разгрузка атомных подводных лодок), будут осуществляться на объектах стратегического вооружения ВМС США в Кингс-Бей в штате Джорджия, и Бангор-Бейс в штате Вашингтон. Ожидается, что система SLCM-N будет установлена на ударных подводных лодках класса Virginia. Минобороны США сделало запрос к представителям военной индустрии США с тем, чтобы провести маркетинговое исследование и узнать, есть ли интерес, а также ресурсы для реализации проекта данной крылатой ракеты. Запрос информации должен дать Пентагону понимание о способности индустрии оперативно разработать прототип изделия, а также о перспективах внедрения данного вооружения в американскую систему обороны.

https://ria.ru/20241119/atacms-1984492805.html

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

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в мире, сша, джорджия, вашингтон (штат), министерство обороны сша