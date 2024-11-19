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США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, заявил постпред
США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, заявил постпред - РИА Новости, 19.11.2024
США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, заявил постпред
США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, заявила постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:15
2024-11-19T00:15
2024-11-19T00:18
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линда томас-гринфилд
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НЬЮ-ЙОРК, 19 ноя – РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, заявила постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд."Соединенные Штаты продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, включая артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы, и мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.Детали новых пакетов помощи она не раскрыла.
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в мире, сша, украина, оон, линда томас-гринфилд
В мире, США, Украина, ООН, Специальная военная операция на Украине, Линда Томас-Гринфилд
США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, заявил постпред
Постпред: США объявят о новых пакетах военной помощи Украине в ближайшие дни