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США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, заявил постпред - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 19.11.2024 (обновлено: 00:18 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ssha-1984487598.html
США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, заявил постпред
США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, заявил постпред - РИА Новости, 19.11.2024
США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, заявил постпред
США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, заявила постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:15
2024-11-19T00:18
в мире
сша
украина
оон
специальная военная операция на украине
линда томас-гринфилд
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НЬЮ-ЙОРК, 19 ноя – РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, заявила постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд."Соединенные Штаты продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, включая артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы, и мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.Детали новых пакетов помощи она не раскрыла.
сша
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в мире, сша, украина, оон, линда томас-гринфилд
В мире, США, Украина, ООН, Специальная военная операция на Украине, Линда Томас-Гринфилд
США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, заявил постпред

Постпред: США объявят о новых пакетах военной помощи Украине в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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НЬЮ-ЙОРК, 19 ноя – РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, заявила постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Соединенные Штаты продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, включая артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы, и мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.
Детали новых пакетов помощи она не раскрыла.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаООНЛинда Томас-Гринфилд
 
 
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