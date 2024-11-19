https://ria.ru/20241119/spetsoperatsiya-1984615481.html
Российские охотники на БПЛА создали "зеленые коридоры"
Российские охотники на БПЛА создали "зеленые коридоры" - РИА Новости, 19.11.2024
Российские охотники на БПЛА создали "зеленые коридоры"
Работа охотников на украинские БПЛА из Московского мотострелкового полка позволила создать безопасные "зелёные коридоры" на одном из участков запорожского... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:46
2024-11-19T14:46
2024-11-19T14:48
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 19 ноя - РИА Новости. Работа охотников на украинские БПЛА из Московского мотострелкового полка позволила создать безопасные "зелёные коридоры" на одном из участков запорожского направления, рассказал РИА Новости командир мобильной группы воздушного наблюдения с позывным "Кот". Ранее он сообщал агентству о создании группы охотников на БПЛА и кардинальном улучшении ситуации для российских войск на одном из участков запорожского направления и что в ВСУ не успевают за новинками в борьбе с дронами. "Противнику стало сложнее сейчас летать с появлением нашей группы. Очень сложно долететь, меняет маршруты... противник начал облетать наш квадрат, дорогу – все, что мы контролируем... Превосходства в воздухе такого, как раньше, у них уже нет. Это подтверждают и водители, которые ребят возят. Это видно. Это все видят", - сказал "Кот". Он пояснил, что уже появились безопасные маршруты в квадрате работы группы, по которым транспорт и живая сила могут перемещаться с меньшей угрозой быть атакованными FPV-дронами. "Появились зелёные коридоры, по которым ребята могут ехать и быть спокойными. Потому что они знают, что полностью контролируется", - заметил "Кот".
https://ria.ru/20241119/raschet-1984488062.html
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские охотники на БПЛА создали "зеленые коридоры"
Охотник на БПЛА ВСУ рассказал о зеленых коридорах на Запорожском направлении
ТОКМАК (Запорожская обл.), 19 ноя - РИА Новости. Работа охотников на украинские БПЛА из Московского мотострелкового полка позволила создать безопасные "зелёные коридоры" на одном из участков запорожского направления, рассказал РИА Новости командир мобильной группы воздушного наблюдения с позывным "Кот".
Ранее он сообщал агентству о создании группы охотников на БПЛА и кардинальном улучшении ситуации для российских войск на одном из участков запорожского направления и что в ВСУ
не успевают за новинками в борьбе с дронами.
"Противнику стало сложнее сейчас летать с появлением нашей группы. Очень сложно долететь, меняет маршруты... противник начал облетать наш квадрат, дорогу – все, что мы контролируем... Превосходства в воздухе такого, как раньше, у них уже нет. Это подтверждают и водители, которые ребят возят. Это видно. Это все видят", - сказал "Кот".
Он пояснил, что уже появились безопасные маршруты в квадрате работы группы, по которым транспорт и живая сила могут перемещаться с меньшей угрозой быть атакованными FPV-дронами.
"Появились зелёные коридоры, по которым ребята могут ехать и быть спокойными. Потому что они знают, что полностью контролируется", - заметил "Кот".