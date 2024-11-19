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В Москве открылась выставка "Сокровища Бахрейна" - РИА Новости, 19.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:23 19.11.2024 (обновлено: 23:25 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/sokrovischa-1984719153.html
В Москве открылась выставка "Сокровища Бахрейна"
В Москве открылась выставка "Сокровища Бахрейна" - РИА Новости, 19.11.2024
В Москве открылась выставка "Сокровища Бахрейна"
Выставка "Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века" открылась в Государственном историческом музее в Москве в рамках Дней культуры Королевства... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:23
2024-11-19T23:25
культура
бахрейн
россия
москва
ольга любимова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Выставка "Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века" открылась в Государственном историческом музее в Москве в рамках Дней культуры Королевства Бахрейн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. "Открытие выставки "Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века" в Государственном историческом музее дало старт Дням культуры Королевства Бахрейн в Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе. В экспозицию вошли творения ювелиров Королевства Бахрейн XX–XXI веков. Среди представленных предметов выделяются женские ювелирные украшения: серьги, браслеты и ожерелья, украшенные характерными для Бахрейна узорами. Также посетители могут увидеть традиционную арабскую женскую одежду, вышитую золотыми нитями вручную. Выставка рассказывает и об истории золотого дела в Королевстве, демонстрируя традиционные инструменты, которые использовались бахрейнскими мастерами для изготовления шедевров ювелирного искусства. "Предыдущая выставка была очень давно – 11 лет назад. Мы очень рады восстановлению межмузейного общения и благодарны нашим коллегам из Бахрейна, всей команде Государственного исторического музея и его генеральному директору Алексею Константиновичу Левыкину, которые два месяца работали очень интенсивно, чтобы порадовать нас таким невероятным проектом", – сказала министр культуры России Ольга Любимова, слова которой цитирует ведомство. Руководитель Управления культуры и древностей Королевства Бахрейн Шейх Халифа Бен Ахмед Аль Халифа отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию и укреплению отношений между странами. Он назвал большой гордостью и честью представление культуры Бахрейна в российском музее. В программу Дней культуры Королевства Бахрейн также войдут лекции, кинопоказы и концерт. В рамках вернисажа состоялась двусторонняя встреча Любимовой и Шейха Халифы Аль Халифы. Они обсудили взаимодействие двух стран в сфере творческого образования, обмен опытом в области реставрации, археологии, библиотечного и музейного дела, а также проведение "Русских сезонов" в Королевстве в 2025 году. "Мы активно готовимся, прорабатываем программу "Русских сезонов" с учреждениями культуры. Надеемся, что проект станет украшением празднования 35-летия установления дипломатических отношений между нашими странами", – подчеркнула Любимова.
https://ria.ru/20241119/peredvizhniki-1984625640.html
https://ria.ru/20240925/vystavka-1974608160.html
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бахрейн, россия, москва, ольга любимова
Культура, Бахрейн, Россия, Москва, Ольга Любимова
В Москве открылась выставка "Сокровища Бахрейна"

В московском Историческом музее открылась выставка "Сокровища Бахрейна"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетитель рассматривает ожерелье "Аль-ма'ара" на выставке "Сокровища Бахрейна: Искусство золотого дела сквозь века" в Государственном историческом музее в Москве
Посетитель рассматривает ожерелье Аль-ма'ара на выставке Сокровища Бахрейна: Искусство золотого дела сквозь века в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетитель рассматривает ожерелье "Аль-ма'ара" на выставке "Сокровища Бахрейна: Искусство золотого дела сквозь века" в Государственном историческом музее в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Выставка "Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века" открылась в Государственном историческом музее в Москве в рамках Дней культуры Королевства Бахрейн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
"Открытие выставки "Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века" в Государственном историческом музее дало старт Дням культуры Королевства Бахрейн в Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.
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В экспозицию вошли творения ювелиров Королевства Бахрейн XX–XXI веков. Среди представленных предметов выделяются женские ювелирные украшения: серьги, браслеты и ожерелья, украшенные характерными для Бахрейна узорами. Также посетители могут увидеть традиционную арабскую женскую одежду, вышитую золотыми нитями вручную.
Выставка рассказывает и об истории золотого дела в Королевстве, демонстрируя традиционные инструменты, которые использовались бахрейнскими мастерами для изготовления шедевров ювелирного искусства.
"Предыдущая выставка была очень давно – 11 лет назад. Мы очень рады восстановлению межмузейного общения и благодарны нашим коллегам из Бахрейна, всей команде Государственного исторического музея и его генеральному директору Алексею Константиновичу Левыкину, которые два месяца работали очень интенсивно, чтобы порадовать нас таким невероятным проектом", – сказала министр культуры России Ольга Любимова, слова которой цитирует ведомство.
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Руководитель Управления культуры и древностей Королевства Бахрейн Шейх Халифа Бен Ахмед Аль Халифа отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию и укреплению отношений между странами. Он назвал большой гордостью и честью представление культуры Бахрейна в российском музее.
В программу Дней культуры Королевства Бахрейн также войдут лекции, кинопоказы и концерт.
В рамках вернисажа состоялась двусторонняя встреча Любимовой и Шейха Халифы Аль Халифы. Они обсудили взаимодействие двух стран в сфере творческого образования, обмен опытом в области реставрации, археологии, библиотечного и музейного дела, а также проведение "Русских сезонов" в Королевстве в 2025 году.
"Мы активно готовимся, прорабатываем программу "Русских сезонов" с учреждениями культуры. Надеемся, что проект станет украшением празднования 35-летия установления дипломатических отношений между нашими странами", – подчеркнула Любимова.
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