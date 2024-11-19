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На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля

На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля - РИА Новости, 19.11.2024

На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве жительницы Свердловской области из-за варки немытого картофеля, сообщило региональное управление РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:52

2024-11-19T13:52

2024-11-19T17:56

происшествия

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве жительницы Свердловской области из-за варки немытого картофеля, сообщило региональное управление СК России. По данным ведомства, в апреле текущего года уралец поссорился с малознакомой женщиной из-за того, что ему не понравилось, как та стала варить картошку. "Увидев, что женщина немытый картофель режет пополам и кладет в кастрюлю для варки, он высказал ей претензию на этот счет. Женщина ответила ему фразой, показавшейся мужчине обидной, на почве чего он ударил ее рукой. Потеряв равновесие, женщина упала в открытый погреб, однако продолжила ругаться на мужчину. Тогда обвиняемый спустился в погреб и нанес потерпевшей несколько ударов кочергой, после чего, закрыв погреб, ушел спать", — говорится в сообщении. Как добавили в СУ СК, утром обвиняемый закопал на своем придомовом участке находившуюся в бессознательном состоянии жертву, ее смерть наступила из-за механической асфиксии от вдыхания земли. Руководитель пресс-службы регионального глава МВД Валерий Горелых уточнил, что обвиняемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, освободился из колонии в марте 2023 года.

https://ria.ru/20240924/ubiystvo-1974489299.html

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происшествия, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)