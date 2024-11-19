Рейтинг@Mail.ru
На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 19.11.2024 (обновлено: 17:56 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/sk-1984595436.html
На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля
На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля - РИА Новости, 19.11.2024
На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля
Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве жительницы Свердловской области из-за варки немытого картофеля, сообщило региональное управление РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:52
2024-11-19T17:56
происшествия
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве жительницы Свердловской области из-за варки немытого картофеля, сообщило региональное управление СК России. По данным ведомства, в апреле текущего года уралец поссорился с малознакомой женщиной из-за того, что ему не понравилось, как та стала варить картошку. "Увидев, что женщина немытый картофель режет пополам и кладет в кастрюлю для варки, он высказал ей претензию на этот счет. Женщина ответила ему фразой, показавшейся мужчине обидной, на почве чего он ударил ее рукой. Потеряв равновесие, женщина упала в открытый погреб, однако продолжила ругаться на мужчину. Тогда обвиняемый спустился в погреб и нанес потерпевшей несколько ударов кочергой, после чего, закрыв погреб, ушел спать", — говорится в сообщении. Как добавили в СУ СК, утром обвиняемый закопал на своем придомовом участке находившуюся в бессознательном состоянии жертву, ее смерть наступила из-за механической асфиксии от вдыхания земли. Руководитель пресс-службы регионального глава МВД Валерий Горелых уточнил, что обвиняемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, освободился из колонии в марте 2023 года.
https://ria.ru/20240924/ubiystvo-1974489299.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля

СК завершил расследование убийства женщины на Урале из-за немытого картофеля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве жительницы Свердловской области из-за варки немытого картофеля, сообщило региональное управление СК России.
По данным ведомства, в апреле текущего года уралец поссорился с малознакомой женщиной из-за того, что ему не понравилось, как та стала варить картошку.
"Увидев, что женщина немытый картофель режет пополам и кладет в кастрюлю для варки, он высказал ей претензию на этот счет. Женщина ответила ему фразой, показавшейся мужчине обидной, на почве чего он ударил ее рукой. Потеряв равновесие, женщина упала в открытый погреб, однако продолжила ругаться на мужчину. Тогда обвиняемый спустился в погреб и нанес потерпевшей несколько ударов кочергой, после чего, закрыв погреб, ушел спать", — говорится в сообщении.
Как добавили в СУ СК, утром обвиняемый закопал на своем придомовом участке находившуюся в бессознательном состоянии жертву, ее смерть наступила из-за механической асфиксии от вдыхания земли.
Руководитель пресс-службы регионального глава МВД Валерий Горелых уточнил, что обвиняемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, освободился из колонии в марте 2023 года.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Петербуржца, растворившего тело подруги в кислоте, заключили под стражу
24 сентября, 19:09
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала