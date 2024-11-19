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В Кунгуре начали проверку после сообщения об обрушении потолка в детсаду - РИА Новости, 19.11.2024
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10:32 19.11.2024 (обновлено: 14:10 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/sk-1984536575.html
В Кунгуре начали проверку после сообщения об обрушении потолка в детсаду
В Кунгуре начали проверку после сообщения об обрушении потолка в детсаду - РИА Новости, 19.11.2024
В Кунгуре начали проверку после сообщения об обрушении потолка в детсаду
Следователи начали проверку после появления информации об обрушении потолка в детском саду в пермском Кунгуре, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:32
2024-11-19T14:10
происшествия
кунгур
россия
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ПЕРМЬ, 19 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации об обрушении потолка в детском саду в пермском Кунгуре, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. Ранее в пермских соцсетях была опубликована информация о том, что в детском саду №15 в Кунгуре обрушился потолок. Уточнялось, что в результате происшествия воспитанники получили царапины. На сопровождающих посты фото видно помещение, пол которого полностью завален обломками штукатурки и светильников. "Следователи начали проверку, разбираются в ситуации", - рассказали в ведомстве.По данным пресс-службы СУСК РФ, проверочные мероприятия по этому инциденту проводятся по статье УК РФ "халатность". После осыпания отделочных материалов была оказана разовая амбулаторная медицинская помощь одному ребенку.Местная администрация проинформировала, что в детском саду на потолке отслоился небольшой участок штукатурки, а опубликованные в пабликах фото сделаны после расчистки потолка обслуживающей организацией. Также в мэрии подчеркнули, что во время инцидента "никто из детей не пострадал, у одного ребенка небольшая царапина на ноге". Сейчас уточняется стоимость ремонта, дети на время переведены в другую группу.
https://ria.ru/20241118/migranty-1984361571.html
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происшествия, кунгур, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кунгур, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кунгуре начали проверку после сообщения об обрушении потолка в детсаду

В Кунгуре СК начал проверку после сообщения об обрушении потолка в детсаду

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕРМЬ, 19 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации об обрушении потолка в детском саду в пермском Кунгуре, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
Ранее в пермских соцсетях была опубликована информация о том, что в детском саду №15 в Кунгуре обрушился потолок. Уточнялось, что в результате происшествия воспитанники получили царапины. На сопровождающих посты фото видно помещение, пол которого полностью завален обломками штукатурки и светильников.
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"Следователи начали проверку, разбираются в ситуации", - рассказали в ведомстве.
По данным пресс-службы СУСК РФ, проверочные мероприятия по этому инциденту проводятся по статье УК РФ "халатность". После осыпания отделочных материалов была оказана разовая амбулаторная медицинская помощь одному ребенку.
Местная администрация проинформировала, что в детском саду на потолке отслоился небольшой участок штукатурки, а опубликованные в пабликах фото сделаны после расчистки потолка обслуживающей организацией. Также в мэрии подчеркнули, что во время инцидента "никто из детей не пострадал, у одного ребенка небольшая царапина на ноге". Сейчас уточняется стоимость ремонта, дети на время переведены в другую группу.
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