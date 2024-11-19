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"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение по ядерной медицине - РИА Новости, 19.11.2024
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Наука
 
19:11 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/sirius-1984694064.html
"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение по ядерной медицине
"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение по ядерной медицине - РИА Новости, 19.11.2024
"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение по ядерной медицине
Техническая академия "Росатома" и Научно-технологический университет "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается подготовка РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:11
2024-11-19T19:11
наука
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
образовательный центр "сириус"
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СИРИУС, 19 ноя – РИА Новости. Техническая академия "Росатома" и Научно-технологический университет "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается подготовка специалистов в области ядерной медицины, сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус. Проект включает разработку собственных программ дополнительного образования для молодых специалистов в ядерной медицине и смежных областях. "Для развития ядерной медицины в России Научно-технологический университет "Сириус" и Техническая академия "Росатома" запускает масштабный образовательный проект "Школа по ядерной медицине". Он объединит в Сириусе ведущие медицинские, научные и образовательные центры, работающие в области ядерной медицины, онкологии, кардиологии, медицинских изотопов, разработки и производства радиофармацевтических лекарственных препаратов. Соглашение о сотрудничестве в этой области между университетом "Сириус" и Технической академией "Росатома" подписали сегодня в Сириусе", - говорится в релизе федеральной территории. Запуск проекта запланирован на 2025 год, программа по медицине будет включать несколько направлений – повышение квалификации химиков, радиохимиков и радиофармацевтов, медицинских физиков и других. "Стартовым событием школы станет конференция по ядерной медицине, запланированная на январь 2025 года. В мероприятии примут участие 50 ведущих специалистов по ядерной медицине России. Эксперты обсудят перспективы подготовки специалистов и составят дорожную карту реализации проекта "Школы по ядерной медицине" в Сириусе", - отметили в пресс-службе федеральной территории. Подобное сотрудничество также предусматривает участие экспертов Технической академии "Росатома" в передовых программах магистратуры университета "Сириус" по прикладной математической робототехнике и искусственному интеллекту, организацию совместных научно-образовательных лабораторий. Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время университет набирает на передовые программы магистратуры и аспирантуры, а также экспериментального ИТ-специалитета для ускоренной подготовки лидеров в области ИТ.
https://ria.ru/20241118/rosatom-1984472234.html
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978147547.html
https://ria.ru/20240918/rosatom-1973311156.html
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россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", образовательный центр "сириус"
Наука, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Образовательный центр "Сириус"
"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение по ядерной медицине

"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве по ядерной медицине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбразовательный центр "Сириус"
Образовательный центр Сириус - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Образовательный центр "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 19 ноя – РИА Новости. Техническая академия "Росатома" и Научно-технологический университет "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается подготовка специалистов в области ядерной медицины, сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.
Проект включает разработку собственных программ дополнительного образования для молодых специалистов в ядерной медицине и смежных областях.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Росатом" сделал крупный шаг в "озеленении" атомной энергетики
18 ноября, 20:38
"Для развития ядерной медицины в России Научно-технологический университет "Сириус" и Техническая академия "Росатома" запускает масштабный образовательный проект "Школа по ядерной медицине". Он объединит в Сириусе ведущие медицинские, научные и образовательные центры, работающие в области ядерной медицины, онкологии, кардиологии, медицинских изотопов, разработки и производства радиофармацевтических лекарственных препаратов. Соглашение о сотрудничестве в этой области между университетом "Сириус" и Технической академией "Росатома" подписали сегодня в Сириусе", - говорится в релизе федеральной территории.
Запуск проекта запланирован на 2025 год, программа по медицине будет включать несколько направлений – повышение квалификации химиков, радиохимиков и радиофармацевтов, медицинских физиков и других. "Стартовым событием школы станет конференция по ядерной медицине, запланированная на январь 2025 года. В мероприятии примут участие 50 ведущих специалистов по ядерной медицине России. Эксперты обсудят перспективы подготовки специалистов и составят дорожную карту реализации проекта "Школы по ядерной медицине" в Сириусе", - отметили в пресс-службе федеральной территории.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Росатом" и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве
15 октября, 14:57
Подобное сотрудничество также предусматривает участие экспертов Технической академии "Росатома" в передовых программах магистратуры университета "Сириус" по прикладной математической робототехнике и искусственному интеллекту, организацию совместных научно-образовательных лабораторий.
Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время университет набирает на передовые программы магистратуры и аспирантуры, а также экспериментального ИТ-специалитета для ускоренной подготовки лидеров в области ИТ.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме
18 сентября, 05:52
 
НаукаРоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Образовательный центр "Сириус"
 
 
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