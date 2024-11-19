"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение по ядерной медицине
"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве по ядерной медицине
Образовательный центр "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 19 ноя – РИА Новости. Техническая академия "Росатома" и Научно-технологический университет "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается подготовка специалистов в области ядерной медицины, сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.
Проект включает разработку собственных программ дополнительного образования для молодых специалистов в ядерной медицине и смежных областях.
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"Для развития ядерной медицины в России Научно-технологический университет "Сириус" и Техническая академия "Росатома" запускает масштабный образовательный проект "Школа по ядерной медицине". Он объединит в Сириусе ведущие медицинские, научные и образовательные центры, работающие в области ядерной медицины, онкологии, кардиологии, медицинских изотопов, разработки и производства радиофармацевтических лекарственных препаратов. Соглашение о сотрудничестве в этой области между университетом "Сириус" и Технической академией "Росатома" подписали сегодня в Сириусе", - говорится в релизе федеральной территории.
Запуск проекта запланирован на 2025 год, программа по медицине будет включать несколько направлений – повышение квалификации химиков, радиохимиков и радиофармацевтов, медицинских физиков и других. "Стартовым событием школы станет конференция по ядерной медицине, запланированная на январь 2025 года. В мероприятии примут участие 50 ведущих специалистов по ядерной медицине России. Эксперты обсудят перспективы подготовки специалистов и составят дорожную карту реализации проекта "Школы по ядерной медицине" в Сириусе", - отметили в пресс-службе федеральной территории.
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Подобное сотрудничество также предусматривает участие экспертов Технической академии "Росатома" в передовых программах магистратуры университета "Сириус" по прикладной математической робототехнике и искусственному интеллекту, организацию совместных научно-образовательных лабораторий.
Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время университет набирает на передовые программы магистратуры и аспирантуры, а также экспериментального ИТ-специалитета для ускоренной подготовки лидеров в области ИТ.
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