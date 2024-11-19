https://ria.ru/20241119/sirius-1984694064.html

"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение по ядерной медицине

"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение по ядерной медицине - РИА Новости, 19.11.2024

"Росатом" и "Сириус" подписали соглашение по ядерной медицине

Техническая академия "Росатома" и Научно-технологический университет "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается подготовка РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:11

2024-11-19T19:11

2024-11-19T19:11

наука

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

образовательный центр "сириус"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983747510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab711d9e05785c1039fdec35f514252d.jpg

СИРИУС, 19 ноя – РИА Новости. Техническая академия "Росатома" и Научно-технологический университет "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается подготовка специалистов в области ядерной медицины, сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус. Проект включает разработку собственных программ дополнительного образования для молодых специалистов в ядерной медицине и смежных областях. "Для развития ядерной медицины в России Научно-технологический университет "Сириус" и Техническая академия "Росатома" запускает масштабный образовательный проект "Школа по ядерной медицине". Он объединит в Сириусе ведущие медицинские, научные и образовательные центры, работающие в области ядерной медицины, онкологии, кардиологии, медицинских изотопов, разработки и производства радиофармацевтических лекарственных препаратов. Соглашение о сотрудничестве в этой области между университетом "Сириус" и Технической академией "Росатома" подписали сегодня в Сириусе", - говорится в релизе федеральной территории. Запуск проекта запланирован на 2025 год, программа по медицине будет включать несколько направлений – повышение квалификации химиков, радиохимиков и радиофармацевтов, медицинских физиков и других. "Стартовым событием школы станет конференция по ядерной медицине, запланированная на январь 2025 года. В мероприятии примут участие 50 ведущих специалистов по ядерной медицине России. Эксперты обсудят перспективы подготовки специалистов и составят дорожную карту реализации проекта "Школы по ядерной медицине" в Сириусе", - отметили в пресс-службе федеральной территории. Подобное сотрудничество также предусматривает участие экспертов Технической академии "Росатома" в передовых программах магистратуры университета "Сириус" по прикладной математической робототехнике и искусственному интеллекту, организацию совместных научно-образовательных лабораторий. Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время университет набирает на передовые программы магистратуры и аспирантуры, а также экспериментального ИТ-специалитета для ускоренной подготовки лидеров в области ИТ.

https://ria.ru/20241118/rosatom-1984472234.html

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978147547.html

https://ria.ru/20240918/rosatom-1973311156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", образовательный центр "сириус"