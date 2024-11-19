https://ria.ru/20241119/sholts-1984616216.html
В Германии готовится путч против второго срока Шольца
В Германии готовится путч против второго срока Шольца - РИА Новости, 19.11.2024
В Германии готовится путч против второго срока Шольца
В Германии в партии социал-демократов зреет протест против кандидатуры на второй срок канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:48
2024-11-19T14:48
2024-11-19T14:48
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. В Германии в партии социал-демократов зреет протест против кандидатуры на второй срок канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники в СДПГ. "Самая влиятельная земельная ассоциация социал-демократов, расположенная в Северном Рейне-Вестфалии, планирует путч: они хотят не допустить Шольца в качестве следующего кандидата на пост канцлера", - пишет издание. В качестве подтверждения данной информации Bild видит то, что два представителя ассоциации в бундестаге, Дирк Визе и Вибке Эсдар, в понедельник выступили с совместным заявлением, в ходе которого высказались в пользу кандидатуры министра обороны Бориса Писториуса. Отмечается, что под руководством Визе и Эсдара в бундестаге от 207 социал-демократов представлено 49, что делает их крупнейшей внутренней структурой во фракции СДПГ. По данным издания, сегодня вечером состоится кризисное совещание лидеров партии, в ходе которой будет определена кандидатура. В то же время ранее за кандидатуру Шольца высказывались сопредседатели партии Заския Эскен и Ларс Клингбайль Ранее глава молодежного крыла социал-демократов ФРГ (СДПГ) Филипп Тюрмер заявил в эфире радио Deutschlandfunk, что выдвижению Шольца в качестве канцлера на второй срок должны предшествовать дебаты, и политик не может сам себя "короновать" на эту должность. Шольц заявил до отъезда на саммит "Большой двадцатки", что готов бороться за выдвижение на второй срок от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на грядущих досрочных выборах в бундестаг. В последние дни немецкие СМИ массово стали писать о недовольстве в низах СДПГ кандидатурой Шольца на возможных предстоящих досрочных выборах. По опросам, самым популярным политиком в Германии является министр обороны от партии Борис Писториус. Политик значительно опережает Шольца, как и главного его оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241118/sholts-1984482720.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, борис писториус, фридрих мерц
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Борис Писториус, Фридрих Мерц
В Германии готовится путч против второго срока Шольца
Bild: в Германии зреет протест против второго срока Шольца
БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости.
В Германии в партии социал-демократов зреет протест против кандидатуры на второй срок канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает издание Bild
со ссылкой на собственные источники в СДПГ.
"Самая влиятельная земельная ассоциация социал-демократов, расположенная в Северном Рейне-Вестфалии, планирует путч: они хотят не допустить Шольца в качестве следующего кандидата на пост канцлера", - пишет издание.
В качестве подтверждения данной информации Bild видит то, что два представителя ассоциации в бундестаге, Дирк Визе и Вибке Эсдар, в понедельник выступили с совместным заявлением, в ходе которого высказались в пользу кандидатуры министра обороны Бориса Писториуса
. Отмечается, что под руководством Визе и Эсдара в бундестаге от 207 социал-демократов представлено 49, что делает их крупнейшей внутренней структурой во фракции СДПГ.
По данным издания, сегодня вечером состоится кризисное совещание лидеров партии, в ходе которой будет определена кандидатура. В то же время ранее за кандидатуру Шольца высказывались сопредседатели партии Заския Эскен и Ларс Клингбайль
Ранее глава молодежного крыла социал-демократов ФРГ (СДПГ) Филипп Тюрмер заявил в эфире радио Deutschlandfunk, что выдвижению Шольца в качестве канцлера на второй срок должны предшествовать дебаты, и политик не может сам себя "короновать" на эту должность.
Шольц заявил до отъезда на саммит "Большой двадцатки", что готов бороться за выдвижение на второй срок от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на грядущих досрочных выборах в бундестаг.
В последние дни немецкие СМИ массово стали писать о недовольстве в низах СДПГ кандидатурой Шольца на возможных предстоящих досрочных выборах. По опросам, самым популярным политиком в Германии является министр обороны от партии Борис Писториус. Политик значительно опережает Шольца, как и главного его оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца
.
Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер
(СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины
, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.