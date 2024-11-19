https://ria.ru/20241119/sholts-1984616216.html

В Германии готовится путч против второго срока Шольца

В Германии готовится путч против второго срока Шольца - РИА Новости, 19.11.2024

В Германии готовится путч против второго срока Шольца

В Германии в партии социал-демократов зреет протест против кандидатуры на второй срок канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:48

2024-11-19T14:48

2024-11-19T14:48

в мире

германия

украина

олаф шольц

борис писториус

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_9df1766d71912d73b60c4c304cec510e.jpg

БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. В Германии в партии социал-демократов зреет протест против кандидатуры на второй срок канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники в СДПГ. "Самая влиятельная земельная ассоциация социал-демократов, расположенная в Северном Рейне-Вестфалии, планирует путч: они хотят не допустить Шольца в качестве следующего кандидата на пост канцлера", - пишет издание. В качестве подтверждения данной информации Bild видит то, что два представителя ассоциации в бундестаге, Дирк Визе и Вибке Эсдар, в понедельник выступили с совместным заявлением, в ходе которого высказались в пользу кандидатуры министра обороны Бориса Писториуса. Отмечается, что под руководством Визе и Эсдара в бундестаге от 207 социал-демократов представлено 49, что делает их крупнейшей внутренней структурой во фракции СДПГ. По данным издания, сегодня вечером состоится кризисное совещание лидеров партии, в ходе которой будет определена кандидатура. В то же время ранее за кандидатуру Шольца высказывались сопредседатели партии Заския Эскен и Ларс Клингбайль Ранее глава молодежного крыла социал-демократов ФРГ (СДПГ) Филипп Тюрмер заявил в эфире радио Deutschlandfunk, что выдвижению Шольца в качестве канцлера на второй срок должны предшествовать дебаты, и политик не может сам себя "короновать" на эту должность. Шольц заявил до отъезда на саммит "Большой двадцатки", что готов бороться за выдвижение на второй срок от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на грядущих досрочных выборах в бундестаг. В последние дни немецкие СМИ массово стали писать о недовольстве в низах СДПГ кандидатурой Шольца на возможных предстоящих досрочных выборах. По опросам, самым популярным политиком в Германии является министр обороны от партии Борис Писториус. Политик значительно опережает Шольца, как и главного его оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241118/sholts-1984482720.html

https://ria.ru/20241118/sholts-1984358892.html

https://ria.ru/20241117/scholts-1984261219.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, олаф шольц, борис писториус, фридрих мерц