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Bild: Шольц не обсуждал Taurus с Путиным, но ссорился из-за них с Зеленским - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 19.11.2024 (обновлено: 18:42 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/sholts--1984683867.html
Bild: Шольц не обсуждал Taurus с Путиным, но ссорился из-за них с Зеленским
Bild: Шольц не обсуждал Taurus с Путиным, но ссорился из-за них с Зеленским - РИА Новости, 19.11.2024
Bild: Шольц не обсуждал Taurus с Путиным, но ссорился из-за них с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц не обсуждал в ходе своего недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поставки Украине ракет Taurus, однако... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:32
2024-11-19T18:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
олаф шольц
владимир путин
владимир зеленский
большая двадцатка
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не обсуждал в ходе своего недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поставки Украине ракет Taurus, однако "ссорился" из-за этого с Владимиром Зеленским, утверждает газета Bild со ссылкой на свои источники. По данным инсайдеров, Шольц "никогда не говорил о Taurus" с Путиным и в том числе не поднимал эту тему в ходе недавнего разговора. "Ни слова об этом, даже в последнем телефонном разговоре. Он лишь ссорился на предмет своего решения по Taurus с... Владимиром Зеленским и обсуждал его (решение - ред.) с ключевыми союзниками, такими как Байден", - пишет издание. Согласно Bild, Шольц убежден в том, что поставка ракет Киеву была бы "безответственной", поскольку это могло бы привести к эскалации конфликта. По информации издания, Шольц пришел в "ярость" после того, как глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о готовности выдвинуть РФ "ультиматум". Ранее Мерц изъявил в случае своего избрания канцлером готовность выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. "Своим однопартийцам Шольц заявил, что считает выдвижение подобных ультиматумов со стороны неядерной страны по отношению к ядерной державе опасным "мачизмом", - пишет Bild. Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что разговор российского лидера с канцлером ФРГ был деловым, детальным и откровенным. Шольц, со своей стороны, назвал разговор важным и подробным. При этом канцлер ФРГ столкнулся с волной критики со стороны ряда немецких и зарубежных политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом. По словам Пескова, Путин детально рассказал Шольцу о российском видении происходящего в контексте конфликта на Украине и о возможных перспективах развития ситуации. В повестке фигурировали мирные инициативы президента РФ и вопросы энергетики, при этом Шольц озвучил хорошо известную позицию, "которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день". Песков при этом выразил удовлетворение политической волей Шольца узнать позицию России из первых рук. В ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро Шольц заявил в очередной раз, что не готов поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus и выдавать разрешение на использование иного оружия германского производства для ударов вглубь РФ. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984657632.html
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россия, украина, киев, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский, большая двадцатка, хдс/хсс, bild, с-400 «триумф», в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Олаф Шольц, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Большая двадцатка, ХДС/ХСС, Bild, С-400 «Триумф», В мире
Bild: Шольц не обсуждал Taurus с Путиным, но ссорился из-за них с Зеленским

Bild: Шольц не обсуждал Taurus с Путиным, но ссорился из-за них с Зеленским

© AP Photo / Justin TallisОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не обсуждал в ходе своего недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поставки Украине ракет Taurus, однако "ссорился" из-за этого с Владимиром Зеленским, утверждает газета Bild со ссылкой на свои источники.
По данным инсайдеров, Шольц "никогда не говорил о Taurus" с Путиным и в том числе не поднимал эту тему в ходе недавнего разговора.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров прокомментировал решение Шольца об отказе от поставок Taurus Украине
Вчера, 16:54
"Ни слова об этом, даже в последнем телефонном разговоре. Он лишь ссорился на предмет своего решения по Taurus с... Владимиром Зеленским и обсуждал его (решение - ред.) с ключевыми союзниками, такими как Байден", - пишет издание.
Согласно Bild, Шольц убежден в том, что поставка ракет Киеву была бы "безответственной", поскольку это могло бы привести к эскалации конфликта. По информации издания, Шольц пришел в "ярость" после того, как глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о готовности выдвинуть РФ "ультиматум".
Ранее Мерц изъявил в случае своего избрания канцлером готовность выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
"Своим однопартийцам Шольц заявил, что считает выдвижение подобных ультиматумов со стороны неядерной страны по отношению к ядерной державе опасным "мачизмом", - пишет Bild.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
На Украине раскрыли, как Шольц унизил Зеленского
18 ноября, 10:00
Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что разговор российского лидера с канцлером ФРГ был деловым, детальным и откровенным. Шольц, со своей стороны, назвал разговор важным и подробным. При этом канцлер ФРГ столкнулся с волной критики со стороны ряда немецких и зарубежных политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.
По словам Пескова, Путин детально рассказал Шольцу о российском видении происходящего в контексте конфликта на Украине и о возможных перспективах развития ситуации. В повестке фигурировали мирные инициативы президента РФ и вопросы энергетики, при этом Шольц озвучил хорошо известную позицию, "которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день". Песков при этом выразил удовлетворение политической волей Шольца узнать позицию России из первых рук.
В ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро Шольц заявил в очередной раз, что не готов поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus и выдавать разрешение на использование иного оружия германского производства для ударов вглубь РФ. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Как-то связано?" Шольцу задали неудобный вопрос после разговора с Путиным
17 ноября, 16:13
Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Грегор Гизи, глава фракции левых в бундестаге - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину
17 ноября, 01:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевОлаф ШольцВладимир ПутинВладимир ЗеленскийБольшая двадцаткаХДС/ХССBildС-400 «Триумф»В мире
 
 
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