https://ria.ru/20241119/sallivan-1984525482.html

Салливан отказался признать участие США в конфликте на Украине

Салливан отказался признать участие США в конфликте на Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Салливан отказался признать участие США в конфликте на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS отказалсяся признать, что Вашингтон, разрешая Украине использовать РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:39

2024-11-19T09:39

2024-11-19T09:39

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

джейк салливан

владимир путин

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909342882_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_eb989e792cfb5c689a32da596cd495a8.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS отказалсяся признать, что Вашингтон, разрешая Украине использовать свое вооружение, принимает непосредственное участие в конфликте. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в конфликт. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. "Если бы США разрешили использовать любую систему вооружений, в том числе эту систему (ATACMS - ред.), это не означало бы непосредственного участия США в войне", - заявил Салливан. Он указал на то, что разрешение Киеву использовать американское оружие представляет собой продолжение политики, которой Вашингтон придерживается с начала конфликта. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

https://ria.ru/20240911/peskov-1972053959.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), джейк салливан, владимир путин, дмитрий песков, нато