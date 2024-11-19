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В Росрыболовстве раскрыли, сколько рыбы экспортировали из Приморья в Китай - РИА Новости, 19.11.2024
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05:44 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ryba-1984505645.html
В Росрыболовстве раскрыли, сколько рыбы экспортировали из Приморья в Китай
В Росрыболовстве раскрыли, сколько рыбы экспортировали из Приморья в Китай - РИА Новости, 19.11.2024
В Росрыболовстве раскрыли, сколько рыбы экспортировали из Приморья в Китай
Почти 455 тысяч тонн рыбопродукции экспортировано из Приморского края в Китай в январе-октябре текущего года, сообщает Приморское территориальное управление... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:44
2024-11-19T05:44
экономика
китай
приморский край
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Почти 455 тысяч тонн рыбопродукции экспортировано из Приморского края в Китай в январе-октябре текущего года, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства. "За январь - октябрь общий вес проконтролированных и оформленных на экспорт из Приморского края в Китай партий рыбо- и морепродуктов составил 454,904 тыс. тонн, в октябре – 26,247 тыс. тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшая доля поставок пришлась на минтай, за 10 месяцев в КНР из Приморья было поставлено 333,628 тысяч тонн этой рыбы. Поставки сельди составили 66,188 тысяч тонн, крабов – 30,568 тысяч тонн, тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка) – 22,787 тысяч тонн. На все экспортные партии теруправлением было оформлено свыше 3,9 тысяч ННН-сертификатов, подтверждающих легальность происхождения водных биоресурсов.
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китай
приморский край
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экономика, китай, приморский край, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Китай, Приморский край, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
В Росрыболовстве раскрыли, сколько рыбы экспортировали из Приморья в Китай

Росрыболовство: почти 455 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГраница России и КНР
Граница России и КНР - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Граница России и КНР. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Почти 455 тысяч тонн рыбопродукции экспортировано из Приморского края в Китай в январе-октябре текущего года, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства.
"За январь - октябрь общий вес проконтролированных и оформленных на экспорт из Приморского края в Китай партий рыбо- и морепродуктов составил 454,904 тыс. тонн, в октябре – 26,247 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшая доля поставок пришлась на минтай, за 10 месяцев в КНР из Приморья было поставлено 333,628 тысяч тонн этой рыбы. Поставки сельди составили 66,188 тысяч тонн, крабов – 30,568 тысяч тонн, тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка) – 22,787 тысяч тонн.
На все экспортные партии теруправлением было оформлено свыше 3,9 тысяч ННН-сертификатов, подтверждающих легальность происхождения водных биоресурсов.
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ЭкономикаКитайПриморский крайФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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