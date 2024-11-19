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Персональные данные россиян утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме" - РИА Новости, 19.11.2024
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15:04 19.11.2024 (обновлено: 16:32 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/rostelekom-1984625239.html
Персональные данные россиян утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме"
Персональные данные россиян утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме" - РИА Новости, 19.11.2024
Персональные данные россиян утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме"
Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, именно этот фактор лежит в основе массированных кибератак, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:04
2024-11-19T16:32
общество
технологии
ростелеком
михаил осеевский
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, именно этот фактор лежит в основе массированных кибератак, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на площадке межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте". "Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас… Там все есть: СНИЛС, телефон, адрес, в общем весь набор. И это, конечно, создает возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь", — сказал Осеевский. Серьезную угрозу, на его взгляд, представляют попытки захвата аккаунтов на портале "Госуслуги", который становится центром взаимоотношений человека с огромным количеством государственных органов. "Министерство цифрового развития много внимания сейчас уделяет этому вопросу, но эта проблема является, на наш взгляд, следствием того, что операторами персональных данных у нас является огромное количество компаний", - добавил глава "Ростелекома". Он заявил, что сейчас назрел вопрос централизации информации в ограниченном количестве мест, которые можно "нормально защитить".
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общество, технологии, ростелеком, михаил осеевский
Общество, Технологии, Ростелеком, Михаил Осеевский
Персональные данные россиян утекли в сеть, заявили в "Ростелекоме"

Глава "Ростелекома" Осеевский: персональные данные россиян уже утекли в сеть

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый логотип компании "Ростелеком"
Новый логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новый логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, именно этот фактор лежит в основе массированных кибератак, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на площадке межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте".
"Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас… Там все есть: СНИЛС, телефон, адрес, в общем весь набор. И это, конечно, создает возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь", — сказал Осеевский.
Серьезную угрозу, на его взгляд, представляют попытки захвата аккаунтов на портале "Госуслуги", который становится центром взаимоотношений человека с огромным количеством государственных органов.
"Министерство цифрового развития много внимания сейчас уделяет этому вопросу, но эта проблема является, на наш взгляд, следствием того, что операторами персональных данных у нас является огромное количество компаний", - добавил глава "Ростелекома".
Он заявил, что сейчас назрел вопрос централизации информации в ограниченном количестве мест, которые можно "нормально защитить".
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ОбществоТехнологииРостелекомМихаил Осеевский
 
 
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