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Кремль: Россия может применить ядерное оружие при угрозе для суверенитета - РИА Новости, 19.11.2024
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11:53 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/rossija-1984561877.html
Кремль: Россия может применить ядерное оружие при угрозе для суверенитета
Кремль: Россия может применить ядерное оружие при угрозе для суверенитета - РИА Новости, 19.11.2024
Кремль: Россия может применить ядерное оружие при угрозе для суверенитета
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае создания угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:53
2024-11-19T11:53
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белоруссия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае создания угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее во вторник на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". "Вы сможете сами ознакомиться с соответствующими параграфами основ (государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания - ред.). Но в целом речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и/или Республики Беларусь, как государства-участника союзного государства, создающие критическую угрозу их суверенитету и/или территориальной целостности. Да, об этом говорит (документ - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия рассматривать использование неядерных американских ракет ВСУ по своей территории как элемент нападения неядерного государства на Россию с поддержкой ядерного государства. Он добавил, что агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. "Это тоже очень важный параграф", - подчеркнул Песков. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
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россия, белоруссия, сша, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Россия, Белоруссия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Кремль: Россия может применить ядерное оружие при угрозе для суверенитета

Песков: Россия может применить ядерное оружие при угрозе для суверенитета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае создания угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
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"Вы сможете сами ознакомиться с соответствующими параграфами основ (государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания - ред.). Но в целом речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и/или Республики Беларусь, как государства-участника союзного государства, создающие критическую угрозу их суверенитету и/или территориальной целостности. Да, об этом говорит (документ - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия рассматривать использование неядерных американских ракет ВСУ по своей территории как элемент нападения неядерного государства на Россию с поддержкой ядерного государства.
Он добавил, что агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение.
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"Это тоже очень важный параграф", - подчеркнул Песков.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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РоссияБелоруссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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