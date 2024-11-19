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Россия в сентябре нарастила экспорт в Индию впервые с мая - РИА Новости, 19.11.2024
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08:19 19.11.2024 (обновлено: 08:39 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/rossija-1984515528.html
Россия в сентябре нарастила экспорт в Индию впервые с мая
Россия в сентябре нарастила экспорт в Индию впервые с мая - РИА Новости, 19.11.2024
Россия в сентябре нарастила экспорт в Индию впервые с мая
Россия в сентябре увеличила экспорт в Индию после трех месяцев снижения, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского Министерства торговли и... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:19
2024-11-19T08:39
экономика
индия
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в сентябре увеличила экспорт в Индию после трех месяцев снижения, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского Министерства торговли и промышленности. Так, за первый осенний месяц российские компании нарастили поставки на треть — до 4,9 миллиарда долларов против 3,6 миллиарда в августе. Индия, наоборот, сократила продажи товаров в Россию — на четверть, до 364,2 миллиона долларов с рекордного уровня в 505,4 миллиона в августе. В результате товарооборот двух стран вырос на 28% и по итогам сентября составил 5,2 миллиарда долларов. За январь — сентябрь торговля увеличилась на 4,7% и достигла 52,1 миллиарда долларов, из которых 48,3 миллиарда приходится на российский экспорт, а 3,8 миллиарда — на индийский.Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в июне на встрече в Москве поставили цель — достичь к 2030 году объема взаимной торговли в 100 миллиардов долларов.По данным российской статистики, двусторонний товарооборот в 2023-м вырос более чем на 60% и составил рекордные 56,8 миллиарда долларов. Индийская статистическая служба дает еще более высокие цифры — 65 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20241107/putin-1982550447.html
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экономика, индия, россия
Экономика, Индия, Россия
Россия в сентябре нарастила экспорт в Индию впервые с мая

Россия в сентябре увеличила экспорт в Индию после трех месяцев снижения

© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели. Деловой квартал
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Деловой квартал. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в сентябре увеличила экспорт в Индию после трех месяцев снижения, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского Министерства торговли и промышленности.
Так, за первый осенний месяц российские компании нарастили поставки на треть — до 4,9 миллиарда долларов против 3,6 миллиарда в августе.
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Индия, наоборот, сократила продажи товаров в Россию — на четверть, до 364,2 миллиона долларов с рекордного уровня в 505,4 миллиона в августе.
В результате товарооборот двух стран вырос на 28% и по итогам сентября составил 5,2 миллиарда долларов.
За январь — сентябрь торговля увеличилась на 4,7% и достигла 52,1 миллиарда долларов, из которых 48,3 миллиарда приходится на российский экспорт, а 3,8 миллиарда — на индийский.
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в июне на встрече в Москве поставили цель — достичь к 2030 году объема взаимной торговли в 100 миллиардов долларов.
По данным российской статистики, двусторонний товарооборот в 2023-м вырос более чем на 60% и составил рекордные 56,8 миллиарда долларов. Индийская статистическая служба дает еще более высокие цифры — 65 миллиардов долларов.
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