https://ria.ru/20241119/rospotrebnadzor-1984533971.html

Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю

Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю - РИА Новости, 19.11.2024

Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в РФ на 21,6%, ОРВИ - на 11,7%, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:23

2024-11-19T10:23

2024-11-19T10:27

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санкт-петербург

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в РФ на 21,6%, ОРВИ - на 11,7%, сообщили в Роспотребнадзоре."По итогам 46 недели в России зарегистрировано более 25,4 тысячи COVID-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе. На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*. Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 45 случаев", - отметили в ведомстве.По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ на 11,7% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрирована 701 тысяча случаев.Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны. При этом, 17,2% заболеваемости ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область."В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Положительные находки вирусов гриппа единичны", - добавили в ведомстве.В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 73,2 миллиона человек.

https://ria.ru/20241117/novocheboksarsk-1984280261.html

https://ria.ru/20241111/virus_koksaki-1982477933.html

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общество, россия, санкт-петербург, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество