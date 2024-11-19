Рейтинг@Mail.ru
"Нет рычагов давления": на Западе раскрыли, чем закончится СВО - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ritter-1984714226.html
"Нет рычагов давления": на Западе раскрыли, чем закончится СВО
"Нет рычагов давления": на Западе раскрыли, чем закончится СВО - РИА Новости, 19.11.2024
"Нет рычагов давления": на Западе раскрыли, чем закончится СВО
Конец у конфликта на Украине может быть только один — победа России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:07
2024-11-19T22:07
специальная военная операция на украине
безопасность
скотт риттер
владимир путин
москва
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Конец у конфликта на Украине может быть только один — победа России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Единственный способ закончить этот конфликт — это победа России, и условия этой победы будут установлены Россией и только ей. И администрация Трампа должна ожидать этого, потому что мы слишком поздно вступили в игру, и у нас нет никаких рычагов влияния на ситуацию", — пояснил он.По словам Риттера, если Запад попытается заставить Россию согласиться на урегулирование, создающее видимость, будто Россия проиграла, это неизбежно приведет к прямому конфликту и ядерной войне, и это самый опасный сценарий из всех возможных."Решение есть, но оно состоит в том, чтобы признать стратегическую победу России и абсолютную реальность поражения Украины, а вместе с Украиной — поражения НАТО и США", — резюмировал бывший разведчик.В Кремле 15 ноября заявили, что готовность Москвы к переговорам с Киевом неоднократно повторялась Владимиром Путиным, упомянув о его июньском выступлении в МИД, во время которого он выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также он упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241119/problema-1984681215.html
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984652922.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c3fa2fbfce2791e10177183704847ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, скотт риттер, владимир путин, москва, украина, россия, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Скотт Риттер, Владимир Путин, Москва, Украина, Россия, В мире, НАТО
"Нет рычагов давления": на Западе раскрыли, чем закончится СВО

Риттер: конфликт на Украине может закончится только победой России

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Конец у конфликта на Украине может быть только один — победа России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Единственный способ закончить этот конфликт — это победа России, и условия этой победы будут установлены Россией и только ей. И администрация Трампа должна ожидать этого, потому что мы слишком поздно вступили в игру, и у нас нет никаких рычагов влияния на ситуацию", — пояснил он.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
На Западе раскрыли проблему Украины, которую никто не сможет решить
Вчера, 18:15
По словам Риттера, если Запад попытается заставить Россию согласиться на урегулирование, создающее видимость, будто Россия проиграла, это неизбежно приведет к прямому конфликту и ядерной войне, и это самый опасный сценарий из всех возможных.
"Решение есть, но оно состоит в том, чтобы признать стратегическую победу России и абсолютную реальность поражения Украины, а вместе с Украиной — поражения НАТО и США", — резюмировал бывший разведчик.
В Кремле 15 ноября заявили, что готовность Москвы к переговорам с Киевом неоднократно повторялась Владимиром Путиным, упомянув о его июньском выступлении в МИД, во время которого он выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.
В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также он упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Слишком поздно": на Западе заявили, что Украине уже ничего не поможет
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСкотт РиттерВладимир ПутинМоскваУкраинаРоссияВ миреНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала