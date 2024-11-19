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"Нет рычагов давления": на Западе раскрыли, чем закончится СВО

"Нет рычагов давления": на Западе раскрыли, чем закончится СВО - РИА Новости, 19.11.2024

"Нет рычагов давления": на Западе раскрыли, чем закончится СВО

Конец у конфликта на Украине может быть только один — победа России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T22:07

2024-11-19T22:07

2024-11-19T22:07

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Конец у конфликта на Украине может быть только один — победа России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Единственный способ закончить этот конфликт — это победа России, и условия этой победы будут установлены Россией и только ей. И администрация Трампа должна ожидать этого, потому что мы слишком поздно вступили в игру, и у нас нет никаких рычагов влияния на ситуацию", — пояснил он.По словам Риттера, если Запад попытается заставить Россию согласиться на урегулирование, создающее видимость, будто Россия проиграла, это неизбежно приведет к прямому конфликту и ядерной войне, и это самый опасный сценарий из всех возможных."Решение есть, но оно состоит в том, чтобы признать стратегическую победу России и абсолютную реальность поражения Украины, а вместе с Украиной — поражения НАТО и США", — резюмировал бывший разведчик.В Кремле 15 ноября заявили, что готовность Москвы к переговорам с Киевом неоднократно повторялась Владимиром Путиным, упомянув о его июньском выступлении в МИД, во время которого он выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также он упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241119/problema-1984681215.html

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