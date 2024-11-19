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Госдума приняла закон о рейдах инспекторов Росрыболовства - РИА Новости, 19.11.2024
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16:38 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/reydy-1984653453.html
Госдума приняла закон о рейдах инспекторов Росрыболовства
Госдума приняла закон о рейдах инспекторов Росрыболовства - РИА Новости, 19.11.2024
Госдума приняла закон о рейдах инспекторов Росрыболовства
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:38
2024-11-19T16:38
общество
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений. Документ предусматривает, что федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов может осуществляться в рамках постоянного рейда, за исключением контроля (надзора) за морскими биоресурсами. Это позволит инспекторам Росрыболовства находиться на рыболовных и рыбоводных участках и перемещаться по акватории водных объектов рыбохозяйственного значения для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований к рыболовству и сохранению водных биоресурсов. При этом контролируемые лица, их представители и работники будут обязаны выполнять законные требования инспекторов Росрыболовства. В частности, по их требованию они должны остановиться, обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам, предоставить документы, которые являются обязательными. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20241119/ryba-1984505645.html
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общество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), госдума рф, россия
Общество, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон о рейдах инспекторов Росрыболовства

Госдума разрешила инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкОфициальная форма сотрудников Росрыболовства
Официальная форма сотрудников Росрыболовства - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Официальная форма сотрудников Росрыболовства. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений.
Документ предусматривает, что федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов может осуществляться в рамках постоянного рейда, за исключением контроля (надзора) за морскими биоресурсами.
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Это позволит инспекторам Росрыболовства находиться на рыболовных и рыбоводных участках и перемещаться по акватории водных объектов рыбохозяйственного значения для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований к рыболовству и сохранению водных биоресурсов.
При этом контролируемые лица, их представители и работники будут обязаны выполнять законные требования инспекторов Росрыболовства. В частности, по их требованию они должны остановиться, обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам, предоставить документы, которые являются обязательными.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.
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ОбществоФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Госдума РФРоссия
 
 
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