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Госдума приняла закон о рейдах инспекторов Росрыболовства

Госдума приняла закон о рейдах инспекторов Росрыболовства - РИА Новости, 19.11.2024

Госдума приняла закон о рейдах инспекторов Росрыболовства

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:38

2024-11-19T16:38

2024-11-19T16:38

общество

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

госдума рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений. Документ предусматривает, что федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов может осуществляться в рамках постоянного рейда, за исключением контроля (надзора) за морскими биоресурсами. Это позволит инспекторам Росрыболовства находиться на рыболовных и рыбоводных участках и перемещаться по акватории водных объектов рыбохозяйственного значения для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований к рыболовству и сохранению водных биоресурсов. При этом контролируемые лица, их представители и работники будут обязаны выполнять законные требования инспекторов Росрыболовства. В частности, по их требованию они должны остановиться, обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам, предоставить документы, которые являются обязательными. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.

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общество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), госдума рф, россия