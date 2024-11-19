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Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка - РИА Новости, 19.11.2024

Всемирный день ребенка

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году как день мирового... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:11

2024-11-19T17:11

2024-11-19T17:11

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20 ноября отмечается Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году как день мирового братства и взаимопонимания детей и посвящен благополучию детей во всем мире. 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.Основные положения Конвенции о правах ребенкаСогласно конвенции, ребенком является каждое человеческое существо до 18-летнего возраста. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с законом, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка – когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем.Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии.Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей в случае необходимости оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они вводят бесплатное и обязательное начальное образование; поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи; принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу.Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года. Конвенция – самый широко представленный международный договор в области прав человека в истории. Конвенция изменила отношение к детям и правилам обращения с ними. Дети обладают особыми правами, как полноценные члены общества.ЮНИСЕФ: Организация, защищающая права детейВ целях защиты прав детей в интересах их выживания и развития был создан детский фонд ООН – ЮНИСЕФ.ЮНИСЕФ действует в более 190 странах и территориях. Организация является крупнейшим в мире поставщиком вакцин. В сферу деятельности ЮНИСЕФ входят: поддержка здоровья и питания детей, профилактика и лечение ВИЧ для матерей и младенцев, защита детей и подростков от насилия и эксплуатации и др.ООН учредила ЮНИСЕФ (UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund) для помощи детям в послевоенной Европе и Китае в декабре 1946 года. В 1950 году мандат ЮНИСЕФ был расширен до помощи детям и женщинам в развивающихся странах во всем мире. В 1953 году ЮНИСЕФ стал постоянной частью системы ООН.Каждый ребенок имеет право на услуги в области здравоохранения, образование и защиту. Будущее любой страны напрямую зависит от благосостояния детей и возможностей для развития, которыми они будут располагать.Современные вызовы для детейПо данным ООН, каждый пятый ребенок в мире живет в условиях крайней нищеты. 160 миллионов мальчиков и девочек, а это почти каждый десятый ребенок, вынуждены работать, чтобы выжить. Многие из 240 миллионов детей-инвалидов находятся в изоляции и лишены доступа к образованию и надлежащему медицинскому обслуживанию.В ООН отмечают, что практически каждый ребенок на планете в той или иной степени подвержен климатической или экологической опасности. Сотни миллионов детей и подростков могут погибнуть, получить увечья или заболеть в результате циклонов, наводнений, засух или загрязнения воздуха. Около миллиарда детей – почти половина из всех 2,2 миллиарда детей в мире – живут в 33 странах, "подверженных чрезвычайно высокому риску" стихийных бедствий. По оценкам ЮНИСЕФ, более миллиарда детей живут без таких необходимых вещей, как здравоохранение, полноценное питание, чистая вода, санитария, безопасное жилье или образование.В организации отмечают, что беспрецедентные перерывы в образовательном процессе в связи с пандемией повысили прогнозы в отношении доли детей, живущих в условиях так называемой "нищеты по уровню образования", согласно которым в странах с низким и средним уровнем дохода она увеличится с 50 до 70%. По прогнозам, еще как минимум 24 миллиона детей бросят школу в дополнение к более чем 260 миллионам детей, которые уже не посещали школу до начала пандемии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, европа, китай, оон, юнисеф, всемирный день ребенка