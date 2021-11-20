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Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка - РИА Новости, 20.11.2021
Всемирный день ребенка
20 ноября отмечается Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году как день мирового... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:02
2021-11-20T02:02
в мире
справки
всемирный день ребенка
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20 ноября отмечается Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году как день мирового братства и взаимопонимания детей и посвящен благополучию детей во всем мире. 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.Согласно конвенции, ребенком является каждое человеческое существо до 18-летнего возраста. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с законом, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка – когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем.Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии.Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей в случае необходимости оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они вводят бесплатное и обязательное начальное образование; поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи; принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу.Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года. Конвенция – самый широко представленный международный договор в области прав человека в истории. Конвенция изменила отношение к детям и правилам обращения с ними. Дети обладают особыми правами, как полноценные члены общества.В целях защиты прав детей в интересах их выживания и развития был создан детский фонд ООН – ЮНИСЕФ.ЮНИСЕФ действует в более 190 странах и территориях. Организация является крупнейшим в мире поставщиком вакцин. В сферу деятельности ЮНИСЕФ входят: поддержка здоровья и питания детей, профилактика и лечение ВИЧ для матерей и младенцев, защита детей и подростков от насилия и эксплуатации и др.ООН учредила ЮНИСЕФ (UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund) для помощи детям в послевоенной Европе и Китае в декабре 1946 года. В 1950 году мандат ЮНИСЕФ был расширен до помощи детям и женщинам в развивающихся странах во всем мире. В 1953 году ЮНИСЕФ стал постоянной частью системы ООН.Каждый ребенок имеет право на услуги в области здравоохранения, образование и защиту. Будущее любой страны напрямую зависит от благосостояния детей и возможностей для развития, которыми они будут располагать.В мире в последнее время наблюдается резкое снижение детской смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1990 по 2019 год смертность детей в возрасте до пяти лет снизилась на 60% – с 93 смертей на 1000 рождений в 1990 году до 38 в 2019 году. Это означает, что если в 1990 году в возрасте до пяти лет умирал каждый 11-й ребенок, то в 2019 году – каждый 27-й. Общемировая численность случаев смерти детей в возрасте до пяти лет сократилась с 12,6 миллиона в 1990 году до 5,2 миллиона в 2019 году. Самый высокий уровень смертности детей до пяти лет остается в Африканском регионе (74 на 1000 рождений), что примерно в девять раз выше, чем в Европейском регионе (8 на 1000 рождений). Более 80% случаев приходится на долю двух регионов – Африки к югу от Сахары и Центральной и Южной Азии. В России в 2020 году младенческая смертность достигла исторического минимума и составила 4,5 на тысячу родившихся живыми, в 2019 году – 4,8 на родившихся живыми.Программа снижения младенческой смертности входит в нацпроект "Здравоохранение". Она направлена на изменение системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и реализуется уже несколько лет. В частности, по всей стране открывают новые перинатальные центры и фельдшерско-акушерские пункты, устанавливают современное оборудование.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, справки, всемирный день ребенка
02:02 20.11.2021
 

Всемирный день ребенка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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20 ноября отмечается Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году как день мирового братства и взаимопонимания детей и посвящен благополучию детей во всем мире. 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.
Согласно конвенции, ребенком является каждое человеческое существо до 18-летнего возраста. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.
Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с законом, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка – когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем.
Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии.
Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.
Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.
Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей в случае необходимости оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.
Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они вводят бесплатное и обязательное начальное образование; поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи; принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу.
Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.
Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года.
Конвенция – самый широко представленный международный договор в области прав человека в истории. Конвенция изменила отношение к детям и правилам обращения с ними. Дети обладают особыми правами, как полноценные члены общества.
В целях защиты прав детей в интересах их выживания и развития был создан детский фонд ООН – ЮНИСЕФ.
ЮНИСЕФ действует в более 190 странах и территориях. Организация является крупнейшим в мире поставщиком вакцин. В сферу деятельности ЮНИСЕФ входят: поддержка здоровья и питания детей, профилактика и лечение ВИЧ для матерей и младенцев, защита детей и подростков от насилия и эксплуатации и др.
ООН учредила ЮНИСЕФ (UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund) для помощи детям в послевоенной Европе и Китае в декабре 1946 года. В 1950 году мандат ЮНИСЕФ был расширен до помощи детям и женщинам в развивающихся странах во всем мире. В 1953 году ЮНИСЕФ стал постоянной частью системы ООН.
Каждый ребенок имеет право на услуги в области здравоохранения, образование и защиту. Будущее любой страны напрямую зависит от благосостояния детей и возможностей для развития, которыми они будут располагать.
В мире в последнее время наблюдается резкое снижение детской смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1990 по 2019 год смертность детей в возрасте до пяти лет снизилась на 60% – с 93 смертей на 1000 рождений в 1990 году до 38 в 2019 году.
Это означает, что если в 1990 году в возрасте до пяти лет умирал каждый 11-й ребенок, то в 2019 году – каждый 27-й. Общемировая численность случаев смерти детей в возрасте до пяти лет сократилась с 12,6 миллиона в 1990 году до 5,2 миллиона в 2019 году. Самый высокий уровень смертности детей до пяти лет остается в Африканском регионе (74 на 1000 рождений), что примерно в девять раз выше, чем в Европейском регионе (8 на 1000 рождений). Более 80% случаев приходится на долю двух регионов – Африки к югу от Сахары и Центральной и Южной Азии.
В России в 2020 году младенческая смертность достигла исторического минимума и составила 4,5 на тысячу родившихся живыми, в 2019 году – 4,8 на родившихся живыми.
Программа снижения младенческой смертности входит в нацпроект "Здравоохранение". Она направлена на изменение системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и реализуется уже несколько лет. В частности, по всей стране открывают новые перинатальные центры и фельдшерско-акушерские пункты, устанавливают современное оборудование.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиВсемирный День ребенка
 
 
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