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Данные о старте баллистических ракет против России повлекут ядерный ответ
Данные о старте баллистических ракет против России повлекут ядерный ответ - РИА Новости, 19.11.2024
Данные о старте баллистических ракет против России повлекут ядерный ответ
Достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих РФ или ее союзников, делает возможным применение в ответ ядерного оружия, следует из указа... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:55
2024-11-19T14:55
2024-11-19T14:55
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих РФ или ее союзников, делает возможным применение в ответ ядерного оружия, следует из указа президента России Владимира Путина. "Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются... поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников", - говорится в документе "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Данные о старте баллистических ракет против России повлекут ядерный ответ
Данные о старте баллистических ракет против России дают право на ядерный ответ