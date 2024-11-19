https://ria.ru/20241119/raketa-1984619063.html

Данные о старте баллистических ракет против России повлекут ядерный ответ

Данные о старте баллистических ракет против России повлекут ядерный ответ - РИА Новости, 19.11.2024

Данные о старте баллистических ракет против России повлекут ядерный ответ

Достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих РФ или ее союзников, делает возможным применение в ответ ядерного оружия, следует из указа... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:55

2024-11-19T14:55

2024-11-19T14:55

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих РФ или ее союзников, делает возможным применение в ответ ядерного оружия, следует из указа президента России Владимира Путина. "Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются... поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников", - говорится в документе "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

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2024

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безопасность, россия, владимир путин