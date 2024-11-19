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Экс-полковник СБУ рассказал, как силовики пытали людей в Покровске
Экс-полковник СБУ рассказал, как силовики пытали людей в Покровске - РИА Новости, 19.11.2024
Экс-полковник СБУ рассказал, как силовики пытали людей в Покровске
Украинские силовики пытали людей в здании полиции в Покровске (Красноармейск) в ДНР, рассказал РИА Новости Александр Мазур экс-полковник СБУ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:40
2024-11-19T05:40
2024-11-19T05:40
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики пытали людей в здании полиции в Покровске (Красноармейск) в ДНР, рассказал РИА Новости Александр Мазур экс-полковник СБУ. "В том же Покровске... в здании полиции, в подвальных помещениях, я сидел с человеком, который попал, один попал, с другом ехал, в Киев по своим коммерческим делам. Их поймали, посадили в пыточные и пытали, трое суток пытали, пока жена не подняла, так сказать, реальный кипиш", - рассказал собеседник агентства Он добавил, что задержанного выпустили через семь дней, так как ждали, чтобы сошли следы пыток. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).
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в мире, донецкая народная республика, россия, покровск, служба безопасности украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Покровск, Служба безопасности Украины
Экс-полковник СБУ рассказал, как силовики пытали людей в Покровске
Экс-полковник СБУ Мазур: силовики пытали людей в здании полиции в Покровске