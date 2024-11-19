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В Пентагоне сделали тревожное заявление о запасах ПВО в США
В Пентагоне сделали тревожное заявление о запасах ПВО в США - РИА Новости, 19.11.2024
В Пентагоне сделали тревожное заявление о запасах ПВО в США
Запасы американского ПВО истощаются в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и поддержкой Вашингтоном Украины, заявил глава индо-тихоокеанского командования... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:51
2024-11-19T23:51
2024-11-19T23:51
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Запасы американского ПВО истощаются в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и поддержкой Вашингтоном Украины, заявил глава индо-тихоокеанского командования Пентагона Самуэль Папаро. "Это отъедает с наших складов, сказать по-другому было бы нечестно. От запасов США высокотехнологичных возможностей", - сказал Папаро на мероприятии института Брукингса. По его словам, это связано с передачей систем Patriot и ракет "воздух-воздух". Как заявил адмирал, такое положение дел влияет среди прочего на готовность США в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20241119/pentagon-1984717067.html
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в мире, сша, ближний восток, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
В Пентагоне сделали тревожное заявление о запасах ПВО в США
Адмирал Папаро заявил об истощении запасов ПВО в США