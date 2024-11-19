https://ria.ru/20241119/putin-1984623402.html

Централизацию управления ЯО отнесли к принципам ядерного сдерживания

Централизацию управления ЯО отнесли к принципам ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024

Централизацию управления ЯО отнесли к принципам ядерного сдерживания

Централизация управления ядерными силами, которые в том числе находятся за пределами территории России, отнесена к принципам ядерного сдерживания РФ,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:01

2024-11-19T15:01

2024-11-19T15:01

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Централизация управления ядерными силами, которые в том числе находятся за пределами территории России, отнесена к принципам ядерного сдерживания РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Принципами ядерного сдерживания являются:.. централизация управления применением ядерного оружия, в том числе размещенного за пределами территории Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241119/vrag-1984585627.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин