https://ria.ru/20241119/putin-1984623402.html
Централизацию управления ЯО отнесли к принципам ядерного сдерживания
Централизацию управления ЯО отнесли к принципам ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024
Централизацию управления ЯО отнесли к принципам ядерного сдерживания
Централизация управления ядерными силами, которые в том числе находятся за пределами территории России, отнесена к принципам ядерного сдерживания РФ,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:01
2024-11-19T15:01
2024-11-19T15:01
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Централизация управления ядерными силами, которые в том числе находятся за пределами территории России, отнесена к принципам ядерного сдерживания РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Принципами ядерного сдерживания являются:.. централизация управления применением ядерного оружия, в том числе размещенного за пределами территории Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241119/vrag-1984585627.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Централизацию управления ЯО отнесли к принципам ядерного сдерживания
Централизацию управления ЯО отнесли к принципам ядерного сдерживания России