https://ria.ru/20241119/putin-1984612933.html

Путин прокомментировал принятие закона о майнинге криптовалют

Путин прокомментировал принятие закона о майнинге криптовалют - РИА Новости, 19.11.2024

Путин прокомментировал принятие закона о майнинге криптовалют

Президент РФ Владимир Путин, говоря о принятии закона, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах сегодня... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:39

2024-11-19T14:39

2024-11-19T14:39

экономика

россия

владимир путин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1920x0_80_0_0_dd17606d449e332ff023b258f280bbff.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о принятии закона, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах сегодня уже не хватает электричества. Во вторник в Кремле состоялась рабочая встреча президента с главой фракции партии "Новые люди" в Государственной Думе Алексеем Нечаевым. "Очень хочу вас поблагодарить за то, что вы поддержали закон о майнинге. Прошли обсуждения, Правительство поддержало. Конечно, без вашего решения тоже этого бы не было", - сказал в ходе встречи Нечаев. "В профицитных регионах не хватает электричества уже", - отреагировал на это Путин. В сентябре на пленарной сессии Восточного экономического форума. глава государства отмечал, что Россия сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это в том числе с профицитом энергетических мощностей в Сибири. В законе о майнинге закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры. Юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии.

https://ria.ru/20241116/dagestan-1984152404.html

https://ria.ru/20241115/ingushetija-1984004467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф