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Путин прокомментировал принятие закона о майнинге криптовалют
Путин прокомментировал принятие закона о майнинге криптовалют - РИА Новости, 19.11.2024
Путин прокомментировал принятие закона о майнинге криптовалют
Президент РФ Владимир Путин, говоря о принятии закона, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах сегодня... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:39
2024-11-19T14:39
2024-11-19T14:39
экономика
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о принятии закона, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах сегодня уже не хватает электричества. Во вторник в Кремле состоялась рабочая встреча президента с главой фракции партии "Новые люди" в Государственной Думе Алексеем Нечаевым. "Очень хочу вас поблагодарить за то, что вы поддержали закон о майнинге. Прошли обсуждения, Правительство поддержало. Конечно, без вашего решения тоже этого бы не было", - сказал в ходе встречи Нечаев. "В профицитных регионах не хватает электричества уже", - отреагировал на это Путин. В сентябре на пленарной сессии Восточного экономического форума. глава государства отмечал, что Россия сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это в том числе с профицитом энергетических мощностей в Сибири. В законе о майнинге закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры. Юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии.
https://ria.ru/20241116/dagestan-1984152404.html
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экономика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
Путин прокомментировал принятие закона о майнинге криптовалют
Путин напомнил о дефиците электроэнергии в ряде регионов из-за майнинга
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о принятии закона, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах сегодня уже не хватает электричества.
Во вторник в Кремле состоялась рабочая встреча президента с главой фракции партии "Новые люди" в Государственной Думе Алексеем Нечаевым
.
"Очень хочу вас поблагодарить за то, что вы поддержали закон о майнинге. Прошли обсуждения, Правительство поддержало. Конечно, без вашего решения тоже этого бы не было", - сказал в ходе встречи Нечаев.
"В профицитных регионах не хватает электричества уже", - отреагировал на это Путин.
В сентябре на пленарной сессии Восточного экономического форума. глава государства отмечал, что Россия сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это в том числе с профицитом энергетических мощностей в Сибири.
В законе о майнинге закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
Юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии.