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Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары - РИА Новости, 19.11.2024
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14:28 19.11.2024 (обновлено: 14:29 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/putin-1984608550.html
Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары
Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары - РИА Новости, 19.11.2024
Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары
Президент России Владимир Путин считает, что к теме расширения повышенных пошлин на импортные товары в отношении западных стран важно подходить так, чтобы не... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:28
2024-11-19T14:29
экономика
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что к теме расширения повышенных пошлин на импортные товары в отношении западных стран важно подходить так, чтобы не пострадали интересы РФ. Предложение расширить такие пошлины озвучил глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом во вторник. Он отметил, что решение о повышении пошлин для недружественных стран по целому ряду товаров уже принесло в бюджет 27 миллиардов рублей. Лидер фракции предложил "расширить линейку стран" или даже ввести такие повышенные пошлины для всех стран "коллективного Запада". "Потому что – что видно по бюджету? Надо брать деньги не со своих, а с чужих. Это самый правильный подход", - отметил Нечаев. "Но так, чтобы свои не пострадали", - отреагировал Путин. Парламентарий согласился, добавив, что это должно быть общей задачей.
https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html
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экономика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары

Путин: при повышении пошлин для Запада важно, чтобы не страдали интересы России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев во время встречи. 19 ноября 2024
Президент РФ Владимир Путин и лидер партии Новые люди Алексей Нечаев во время встречи. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев во время встречи. 19 ноября 2024
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что к теме расширения повышенных пошлин на импортные товары в отношении западных стран важно подходить так, чтобы не пострадали интересы РФ.
Предложение расширить такие пошлины озвучил глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом во вторник. Он отметил, что решение о повышении пошлин для недружественных стран по целому ряду товаров уже принесло в бюджет 27 миллиардов рублей.
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Лидер фракции предложил "расширить линейку стран" или даже ввести такие повышенные пошлины для всех стран "коллективного Запада".
"Потому что – что видно по бюджету? Надо брать деньги не со своих, а с чужих. Это самый правильный подход", - отметил Нечаев.
"Но так, чтобы свои не пострадали", - отреагировал Путин.
Парламентарий согласился, добавив, что это должно быть общей задачей.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
 
 
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