https://ria.ru/20241119/putin-1984608550.html
Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары
Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары - РИА Новости, 19.11.2024
Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары
Президент России Владимир Путин считает, что к теме расширения повышенных пошлин на импортные товары в отношении западных стран важно подходить так, чтобы не... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:28
2024-11-19T14:28
2024-11-19T14:29
экономика
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что к теме расширения повышенных пошлин на импортные товары в отношении западных стран важно подходить так, чтобы не пострадали интересы РФ. Предложение расширить такие пошлины озвучил глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом во вторник. Он отметил, что решение о повышении пошлин для недружественных стран по целому ряду товаров уже принесло в бюджет 27 миллиардов рублей. Лидер фракции предложил "расширить линейку стран" или даже ввести такие повышенные пошлины для всех стран "коллективного Запада". "Потому что – что видно по бюджету? Надо брать деньги не со своих, а с чужих. Это самый правильный подход", - отметил Нечаев. "Но так, чтобы свои не пострадали", - отреагировал Путин. Парламентарий согласился, добавив, что это должно быть общей задачей.
https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html
https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары
Путин: при повышении пошлин для Запада важно, чтобы не страдали интересы России
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что к теме расширения повышенных пошлин на импортные товары в отношении западных стран важно подходить так, чтобы не пострадали интересы РФ.
Предложение расширить такие пошлины озвучил глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев
на встрече с президентом во вторник. Он отметил, что решение о повышении пошлин для недружественных стран по целому ряду товаров уже принесло в бюджет 27 миллиардов рублей.
Лидер фракции предложил "расширить линейку стран" или даже ввести такие повышенные пошлины для всех стран "коллективного Запада".
"Потому что – что видно по бюджету? Надо брать деньги не со своих, а с чужих. Это самый правильный подход", - отметил Нечаев.
"Но так, чтобы свои не пострадали", - отреагировал Путин.
Парламентарий согласился, добавив, что это должно быть общей задачей.