https://ria.ru/20241119/putin-1984608550.html

Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары

Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары - РИА Новости, 19.11.2024

Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары

Президент России Владимир Путин считает, что к теме расширения повышенных пошлин на импортные товары в отношении западных стран важно подходить так, чтобы не... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:28

2024-11-19T14:28

2024-11-19T14:29

экономика

россия

владимир путин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984597139_189:517:2911:2048_1920x0_80_0_0_80914e94ddfc0358a28c2ed2e4a300ef.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что к теме расширения повышенных пошлин на импортные товары в отношении западных стран важно подходить так, чтобы не пострадали интересы РФ. Предложение расширить такие пошлины озвучил глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом во вторник. Он отметил, что решение о повышении пошлин для недружественных стран по целому ряду товаров уже принесло в бюджет 27 миллиардов рублей. Лидер фракции предложил "расширить линейку стран" или даже ввести такие повышенные пошлины для всех стран "коллективного Запада". "Потому что – что видно по бюджету? Надо брать деньги не со своих, а с чужих. Это самый правильный подход", - отметил Нечаев. "Но так, чтобы свои не пострадали", - отреагировал Путин. Парламентарий согласился, добавив, что это должно быть общей задачей.

https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html

https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")