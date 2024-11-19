https://ria.ru/20241119/putin-1984599019.html
Цель России в том, чтобы развиваться с теми, кто этого хочет, заявил Путин
Цель России в том, чтобы развиваться с теми, кто этого хочет, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2024
Цель России в том, чтобы развиваться с теми, кто этого хочет, заявил Путин
Цель России не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:03
2024-11-19T14:03
2024-11-19T14:06
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
брикс
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Цель России не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с президентом глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поблагодарил Путина за организацию саммита БРИКС в России."Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241119/putin-1984597544.html
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россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), брикс, в мире
Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), БРИКС, В мире
Цель России в том, чтобы развиваться с теми, кто этого хочет, заявил Путин
Путин о саммите БРИКС: цель РФ в том, чтобы развиваться с теми, кто этого хочет