https://ria.ru/20241119/putin-1984599019.html

Цель России в том, чтобы развиваться с теми, кто этого хочет, заявил Путин

Цель России в том, чтобы развиваться с теми, кто этого хочет, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2024

Цель России в том, чтобы развиваться с теми, кто этого хочет, заявил Путин

Цель России не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:03

2024-11-19T14:03

2024-11-19T14:06

россия

владимир путин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

брикс

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Цель России не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с президентом глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поблагодарил Путина за организацию саммита БРИКС в России."Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241119/putin-1984597544.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), брикс, в мире