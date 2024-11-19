https://ria.ru/20241119/putin-1984597544.html

Путин уверен, что Россия одержит победу

Путин уверен, что Россия одержит победу - РИА Новости, 19.11.2024

Путин уверен, что Россия одержит победу

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря народу России страна выйдет с победой из непростого времени. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:59

2024-11-19T13:59

2024-11-19T14:06

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря народу России страна выйдет с победой из непростого времени.Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с Путиным отметил, что его партия, сторонники и активисты не сомневаются в том, что Россия выйдет с победой "из этого непростого времени", в том числе благодаря главе государства и его работе."Благодаря народу России", - уточнил Путин на встрече в Кремле.

https://ria.ru/20241119/putin-1984599019.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика