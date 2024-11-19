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Путин уверен, что Россия одержит победу - РИА Новости, 19.11.2024
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13:59 19.11.2024 (обновлено: 14:06 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/putin-1984597544.html
Путин уверен, что Россия одержит победу
Путин уверен, что Россия одержит победу - РИА Новости, 19.11.2024
Путин уверен, что Россия одержит победу
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря народу России страна выйдет с победой из непростого времени. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:59
2024-11-19T14:06
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря народу России страна выйдет с победой из непростого времени.Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с Путиным отметил, что его партия, сторонники и активисты не сомневаются в том, что Россия выйдет с победой "из этого непростого времени", в том числе благодаря главе государства и его работе."Благодаря народу России", - уточнил Путин на встрече в Кремле.
https://ria.ru/20241119/putin-1984599019.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин уверен, что Россия одержит победу

Путин уверен, что Россия одержит победу благодаря своему народу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря народу России страна выйдет с победой из непростого времени.
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с Путиным отметил, что его партия, сторонники и активисты не сомневаются в том, что Россия выйдет с победой "из этого непростого времени", в том числе благодаря главе государства и его работе.
"Благодаря народу России", - уточнил Путин на встрече в Кремле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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