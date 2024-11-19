https://ria.ru/20241119/putin-1984596389.html

Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года

Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года - РИА Новости, 19.11.2024

Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что доходов в федеральном бюджете в ближайшую трехлетку будет больше планирующегося, а дефицит, соответственно,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:55

2024-11-19T13:55

2024-11-19T14:01

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что доходов в федеральном бюджете в ближайшую трехлетку будет больше планирующегося, а дефицит, соответственно, будет меньше.На встрече с президентом глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратил внимание на проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Он представил предложения партии об увеличении его доходности."Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше", - сказал Путин.Госдума 14 ноября приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября.Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году - до 43,154 триллиона; расходов - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году.

https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html

https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин