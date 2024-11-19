https://ria.ru/20241119/putin-1984596389.html
Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года
Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года - РИА Новости, 19.11.2024
Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что доходов в федеральном бюджете в ближайшую трехлетку будет больше планирующегося, а дефицит, соответственно,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:55
2024-11-19T13:55
2024-11-19T14:01
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что доходов в федеральном бюджете в ближайшую трехлетку будет больше планирующегося, а дефицит, соответственно, будет меньше.На встрече с президентом глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратил внимание на проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Он представил предложения партии об увеличении его доходности."Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше", - сказал Путин.Госдума 14 ноября приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября.Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году - до 43,154 триллиона; расходов - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году.
https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html
https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года
Путин рассчитывает на увеличение доходов России и снижение дефицита бюджета
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что доходов в федеральном бюджете в ближайшую трехлетку будет больше планирующегося, а дефицит, соответственно, будет меньше.
На встрече с президентом глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев
обратил внимание на проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Он представил предложения партии об увеличении его доходности.
"Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше", - сказал Путин.
Госдума
14 ноября приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году - до 43,154 триллиона; расходов - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году.