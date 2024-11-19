Рейтинг@Mail.ru
Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 19.11.2024 (обновлено: 14:01 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/putin-1984596389.html
Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года
Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года - РИА Новости, 19.11.2024
Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что доходов в федеральном бюджете в ближайшую трехлетку будет больше планирующегося, а дефицит, соответственно,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:55
2024-11-19T14:01
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что доходов в федеральном бюджете в ближайшую трехлетку будет больше планирующегося, а дефицит, соответственно, будет меньше.На встрече с президентом глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратил внимание на проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Он представил предложения партии об увеличении его доходности."Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше", - сказал Путин.Госдума 14 ноября приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября.Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году - до 43,154 триллиона; расходов - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году.
https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html
https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года

Путин рассчитывает на увеличение доходов России и снижение дефицита бюджета

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что доходов в федеральном бюджете в ближайшую трехлетку будет больше планирующегося, а дефицит, соответственно, будет меньше.
На встрече с президентом глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратил внимание на проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Он представил предложения партии об увеличении его доходности.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Мишустин призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям
12 ноября, 15:11
"Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше", - сказал Путин.
Госдума 14 ноября приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году - до 43,154 триллиона; расходов - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году.
Третий Российский винодельческий форум - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Других вариантов нет". Экономика России столкнулась с неожиданным вызовом
8 ноября, 08:00
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала