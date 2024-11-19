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Песков: Путин благодарен Моди за усилия по решению украинского конфликта - РИА Новости, 19.11.2024
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12:51 19.11.2024 (обновлено: 12:52 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/putin-1984579284.html
Песков: Путин благодарен Моди за усилия по решению украинского конфликта
Песков: Путин благодарен Моди за усилия по решению украинского конфликта - РИА Новости, 19.11.2024
Песков: Путин благодарен Моди за усилия по решению украинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин благодарен премьеру Индии Нарендры Моди за усилия по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:51
2024-11-19T12:52
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин благодарен премьеру Индии Нарендры Моди за усилия по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно ценим усилия всех возможных стран, направленные на содействие урегулированию конфликта на Украины. И особенно, когда эти усилия исходят от наших больших друзей, таких как Индия. В этом смысле президент Путин действительно ценит усилия, предпринимаемые премьер-министром Моди. И он действительно благодарен премьер-министру Моди", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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в мире, индия, россия, украина, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Индия, Россия, Украина, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков: Путин благодарен Моди за усилия по решению украинского конфликта

Песков: Путин благодарен Моди за усилия по урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин благодарен премьеру Индии Нарендры Моди за усилия по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно ценим усилия всех возможных стран, направленные на содействие урегулированию конфликта на Украины. И особенно, когда эти усилия исходят от наших больших друзей, таких как Индия. В этом смысле президент Путин действительно ценит усилия, предпринимаемые премьер-министром Моди. И он действительно благодарен премьер-министру Моди", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
Президент России Владимир Путин вручет премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди
Вчера, 12:34
 
В миреИндияРоссияУкраинаНарендра МодиВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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