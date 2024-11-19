https://ria.ru/20241119/putin-1984568446.html

Опубликованы детали новой ядерной доктрины

Опубликованы детали новой ядерной доктрины - РИА Новости, 19.11.2024

Опубликованы детали новой ядерной доктрины

Решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ, при необходимости он может проинформировать об этой готовности другие страны, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:12

2024-11-19T12:12

2024-11-19T12:22

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ, при необходимости он может проинформировать об этой готовности другие страны, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации", - говорится в документе. "Президент Российской Федерации может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241119/rossija-1984557613.html

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россия, владимир путин, безопасность