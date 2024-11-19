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Опубликованы детали новой ядерной доктрины - РИА Новости, 19.11.2024
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12:12 19.11.2024 (обновлено: 12:22 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/putin-1984568446.html
Опубликованы детали новой ядерной доктрины
Опубликованы детали новой ядерной доктрины - РИА Новости, 19.11.2024
Опубликованы детали новой ядерной доктрины
Решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ, при необходимости он может проинформировать об этой готовности другие страны, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:12
2024-11-19T12:22
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ, при необходимости он может проинформировать об этой готовности другие страны, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации", - говорится в документе. "Президент Российской Федерации может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Опубликованы детали новой ядерной доктрины

Указ Путина: решение о применении ядерного оружия принимает президент

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ, при необходимости он может проинформировать об этой готовности другие страны, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации", - говорится в документе.
"Президент Российской Федерации может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения", - говорится в документе.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Россия может использовать ядерное оружие в ответ на применение ОМП
Вчера, 11:45
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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