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Военные учения у российских границ названы основной опасностью для страны - РИА Новости, 19.11.2024
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11:59 19.11.2024 (обновлено: 12:16 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/putin-1984564864.html
Военные учения у российских границ названы основной опасностью для страны
Военные учения у российских границ названы основной опасностью для страны - РИА Новости, 19.11.2024
Военные учения у российских границ названы основной опасностью для страны
Планирование и проведение у российских границ потенциальным противником крупномасштабных военных учений названо среди основных опасностей для РФ,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:59
2024-11-19T12:16
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Планирование и проведение у российских границ потенциальным противником крупномасштабных военных учений названо среди основных опасностей для РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ Российской Федерации", - говорится в документе.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Военные учения у российских границ названы основной опасностью для страны

Проводимые противником учения у границ РФ названы основной опасностью

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники у заграждения
Российские пограничники у заграждения - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Российские пограничники у заграждения. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Планирование и проведение у российских границ потенциальным противником крупномасштабных военных учений названо среди основных опасностей для РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ Российской Федерации", - говорится в документе.
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