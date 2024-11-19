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Военные учения у российских границ названы основной опасностью для страны
Военные учения у российских границ названы основной опасностью для страны - РИА Новости, 19.11.2024
Военные учения у российских границ названы основной опасностью для страны
Планирование и проведение у российских границ потенциальным противником крупномасштабных военных учений названо среди основных опасностей для РФ,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:59
2024-11-19T11:59
2024-11-19T12:16
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Планирование и проведение у российских границ потенциальным противником крупномасштабных военных учений названо среди основных опасностей для РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ Российской Федерации", - говорится в документе.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Военные учения у российских границ названы основной опасностью для страны
Проводимые противником учения у границ РФ названы основной опасностью