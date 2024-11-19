https://ria.ru/20241119/putin-1984564622.html

В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности

В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности - РИА Новости, 19.11.2024

В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности

Размещение на территории неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки названо основными военными опасностями для Российской Федерации,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:58

2024-11-19T11:58

2024-11-19T12:10

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Размещение на территории неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки названо основными военными опасностями для Российской Федерации, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240926/yadernoe_oruzhie-1974738480.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность