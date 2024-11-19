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В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности - РИА Новости, 19.11.2024
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11:58 19.11.2024 (обновлено: 12:10 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/putin-1984564622.html
В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности
В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности - РИА Новости, 19.11.2024
В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности
Размещение на территории неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки названо основными военными опасностями для Российской Федерации,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:58
2024-11-19T12:10
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Размещение на территории неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки названо основными военными опасностями для Российской Федерации, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240926/yadernoe_oruzhie-1974738480.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
В новой ядерной доктрине перечислены военные опасности

В ядерной доктрине есть пункт о размещении ядерного оружия в неядерных странах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Размещение на территории неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки названо основными военными опасностями для Российской Федерации, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки", - говорится в документе.
Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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