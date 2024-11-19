https://ria.ru/20241119/putin-1984553173.html

Путин назвал высший приоритет России

Путин назвал высший приоритет России - РИА Новости, 19.11.2024

Путин назвал высший приоритет России

Сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов, соответствующий указ президента РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:32

2024-11-19T11:32

2024-11-19T11:32

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html

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2024

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безопасность, россия, владимир путин