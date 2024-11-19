https://ria.ru/20241119/putin-1984553173.html
Путин назвал высший приоритет России
Путин назвал высший приоритет России - РИА Новости, 19.11.2024
Путин назвал высший приоритет России
Сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов, соответствующий указ президента РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:32
2024-11-19T11:32
2024-11-19T11:32
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал высший приоритет России
Путин назвал сдерживание противника от агрессии против России высшим приоритетом