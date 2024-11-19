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"Роскосмос" проведет затопление космического грузовика "Прогресс МС-27"
"Роскосмос" проведет затопление космического грузовика "Прогресс МС-27" - РИА Новости, 19.11.2024
"Роскосмос" проведет затопление космического грузовика "Прогресс МС-27"
Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыкуется во вторник от российского сегмента Международной космической станции (МКС), войдёт в атмосферу и будет затоплен в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:31
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыкуется во вторник от российского сегмента Международной космической станции (МКС), войдёт в атмосферу и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". В предоставленных госкорпорацией материалах указано, что отстыковка произойдёт в 15.53 мск. Свою двигательную установку корабль включит в 19.11 мск. Она проработает почти четыре минуты и выдаст импульс, необходимый для сведения "Прогресса" с орбиты. Далее корабль войдёт в атмосферу и разрушится, а несгораемые элементы конструкции грузовика в 19.51 мск упадут в несудоходном районе Тихого океана, в 2660 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и в 6740 километрах от столицы Чили Сантьяго. "Прогресс МС-27" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 1 июня 2024 года. Он привёз на станцию сухие грузы для систем станции и экипажа МКС, топливо, воду и азот для пополнения атмосферы. Кроме того, он доставил на орбиту оборудование для научных экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган". На место, которое "Прогресс МС-27" освободит на МКС, пристыкуется новый грузовой корабль, "Прогресс МС-29", старт которого на ракете "Союз-2.1а" с Байконура запланирован 21 ноября.
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космос - риа наука, тихий океан, новая зеландия, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Тихий океан, Новая Зеландия, Роскосмос
"Роскосмос" проведет затопление космического грузовика "Прогресс МС-27"
Космический грузовик "Прогресс МС-27" затопят в Тихом океане
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыкуется во вторник от российского сегмента Международной космической станции (МКС), войдёт в атмосферу и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
В предоставленных госкорпорацией материалах указано, что отстыковка произойдёт в 15.53 мск. Свою двигательную установку корабль включит в 19.11 мск. Она проработает почти четыре минуты и выдаст импульс, необходимый для сведения "Прогресса" с орбиты.
Далее корабль войдёт в атмосферу и разрушится, а несгораемые элементы конструкции грузовика в 19.51 мск упадут в несудоходном районе Тихого океана, в 2660 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и в 6740 километрах от столицы Чили Сантьяго.
"Прогресс МС-27" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 1 июня 2024 года. Он привёз на станцию сухие грузы для систем станции и экипажа МКС, топливо, воду и азот для пополнения атмосферы. Кроме того, он доставил на орбиту оборудование для научных экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган".
На место, которое "Прогресс МС-27" освободит на МКС, пристыкуется новый грузовой корабль, "Прогресс МС-29", старт которого на ракете "Союз-2.1а" с Байконура запланирован 21 ноября.