https://ria.ru/20241119/proekt-1984448238.html

Художница создала коллекцию сувениров для проекта "Сделано в Москве"

Художница создала коллекцию сувениров для проекта "Сделано в Москве" - РИА Новости, 19.11.2024

Художница создала коллекцию сувениров для проекта "Сделано в Москве"

Художница и участница проекта "Сделано в Москве" Анастасия Тулупова вместе с арт-проектом "Ozon Баллон" и столичным департаментом предпринимательства и... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:00

2024-11-19T10:00

2024-11-19T10:00

ozon

творчество

москва

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Художница и участница проекта "Сделано в Москве" Анастасия Тулупова вместе с арт-проектом "Ozon Баллон" и столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития создала тематическую коллекцию столичных сувениров с авторскими иллюстрациями, сообщает пресс-служба маркетплейса.Коллекция уже представлена на витрине "Сделано в Москве" на Ozon, а также в офлайн-магазине проекта в кластере Ломоносов. Московская витрина создана на маркетплейсе в 2022 году для продвижения товаров местного производства. Сегодня на ней можно найти 1,4 миллиона товаров московских предпринимателей и почти 1,7 тысячи брендов.Московскую предпринимательницу и художницу Анастасию Тулупову называют "королевой столичной сувенирки". Она также разрабатывала сувениры для Московского зоопарка, Московского планетария, ВДНХ, парка "Зарядье" и других знаковых объектов столицы.Новая коллекция Тулуповой получила название "Москвау", а ее изображения посвящены узнаваемым городским объектам: ГУМу, высотке на Котельнической набережной и многим другим. В коллекцию вошли пазлы, блокноты, значки, тарелки, постеры и обложки на паспорт.

https://ria.ru/20241025/ozon-1979822390.html

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ozon, творчество, москва