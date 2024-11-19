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В Подмосковье разработали 3D-принтер для печати из бетона
В Подмосковье разработали 3D-принтер для печати из бетона - РИА Новости, 19.11.2024
В Подмосковье разработали 3D-принтер для печати из бетона
Подмосковная компания RVS 3D из Химок разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона, с помощью которого можно создавать как скамейки, так и жилые... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:32
2024-11-19T09:32
2024-11-19T11:58
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подмосковная компания RVS 3D из Химок разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона, с помощью которого можно создавать как скамейки, так и жилые дома, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."Компания RVS 3D из Химок разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона. С помощью специального высокотехнологичного оборудования предприятие сможет печатать любые архитектурные формы – от скамеек до жилых домов. Компания уже разработала принтер с сухой подачей материала для печати малых архитектурных форм и строительный принтер для печати бетонных зданий", - отметили в ведомстве. По данным мининвеста, в короткие сроки предприятие сможет напечатать любую архитектурную форму из бетона. Например, на печать малых архитектурных форм уходит несколько часов, на печать гаража неделя, а печать дома может занять месяц. Процесс выпуска изделий происходит следующим образом: модель загружается в программу, далее принтер делает опалубку из бетона, когда опалубка застывает, ее заполняют утеплителем или бетоном. Такая система печати значительно сокращает сроки строительства.
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московская область (подмосковье), строительство, стройматериалы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Строительство, Стройматериалы
В Подмосковье разработали 3D-принтер для печати из бетона
Подмосковная компания разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подмосковная компания RVS 3D из Химок разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона, с помощью которого можно создавать как скамейки, так и жилые дома, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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"Компания RVS 3D из Химок разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона. С помощью специального высокотехнологичного оборудования предприятие сможет печатать любые архитектурные формы – от скамеек до жилых домов. Компания уже разработала принтер с сухой подачей материала для печати малых архитектурных форм и строительный принтер для печати бетонных зданий", - отметили в ведомстве.
По данным мининвеста, в короткие сроки предприятие сможет напечатать любую архитектурную форму из бетона. Например, на печать малых архитектурных форм уходит несколько часов, на печать гаража неделя, а печать дома может занять месяц. Процесс выпуска изделий происходит следующим образом: модель загружается в программу, далее принтер делает опалубку из бетона, когда опалубка застывает, ее заполняют утеплителем или бетоном. Такая система печати значительно сокращает сроки строительства.