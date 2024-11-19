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Житель Иваново, планировавший воевать на стороне ВСУ, получил срок - РИА Новости, 19.11.2024
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17:44 19.11.2024 (обновлено: 18:54 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/prigovor-1984671243.html
Житель Иваново, планировавший воевать на стороне ВСУ, получил срок
Житель Иваново, планировавший воевать на стороне ВСУ, получил срок - РИА Новости, 19.11.2024
Житель Иваново, планировавший воевать на стороне ВСУ, получил срок
Суд назначил жителю Иваново, планировавшему уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, шесть лет и четыре месяца колонии строгого режима по... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:44
2024-11-19T18:54
происшествия
иваново
украина
россия
ивановский областной суд
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РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Суд назначил жителю Иваново, планировавшему уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, шесть лет и четыре месяца колонии строгого режима по статье о приготовлении к государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону. "Ивановский областной суд признал жителя города Иваново виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, статьей 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника)… Подсудимый приговорен к лишению свободы на срок шесть лет и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчину 1976 года рождения задержали на пограничном пункте пропуска в аэропорту Москвы. Он установил контакт со спецслужбами Украины, "планировал выехать на территорию указанного государства для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ". Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html
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происшествия, иваново, украина, россия, ивановский областной суд
Происшествия, Иваново, Украина, Россия, Ивановский областной суд
Житель Иваново, планировавший воевать на стороне ВСУ, получил срок

Житель Иваново, планировавший воевать за ВСУ, получил более шести лет колонии

© Фото : Администрация города Иванова/ВКонтактеЖитель Иваново, обвиняемый в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника
Житель Иваново, обвиняемый в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Администрация города Иванова/ВКонтакте
Житель Иваново, обвиняемый в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника
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РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Суд назначил жителю Иваново, планировавшему уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, шесть лет и четыре месяца колонии строгого режима по статье о приготовлении к государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Ивановский областной суд признал жителя города Иваново виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, статьей 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника)… Подсудимый приговорен к лишению свободы на срок шесть лет и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 000 рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчину 1976 года рождения задержали на пограничном пункте пропуска в аэропорту Москвы. Он установил контакт со спецслужбами Украины, "планировал выехать на территорию указанного государства для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ".
Приговор вступил в законную силу.
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