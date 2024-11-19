https://ria.ru/20241119/prigovor-1984671243.html

Житель Иваново, планировавший воевать на стороне ВСУ, получил срок

Житель Иваново, планировавший воевать на стороне ВСУ, получил срок - РИА Новости, 19.11.2024

Житель Иваново, планировавший воевать на стороне ВСУ, получил срок

Суд назначил жителю Иваново, планировавшему уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, шесть лет и четыре месяца колонии строгого режима по... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:44

2024-11-19T17:44

2024-11-19T18:54

происшествия

иваново

украина

россия

ивановский областной суд

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РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Суд назначил жителю Иваново, планировавшему уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, шесть лет и четыре месяца колонии строгого режима по статье о приготовлении к государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону. "Ивановский областной суд признал жителя города Иваново виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, статьей 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника)… Подсудимый приговорен к лишению свободы на срок шесть лет и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчину 1976 года рождения задержали на пограничном пункте пропуска в аэропорту Москвы. Он установил контакт со спецслужбами Украины, "планировал выехать на территорию указанного государства для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ". Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

иваново

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иваново, украина, россия, ивановский областной суд