Житель Иваново, планировавший воевать на стороне ВСУ, получил срок
Житель Иваново, планировавший воевать за ВСУ, получил более шести лет колонии
© Фото : Администрация города Иванова/ВКонтактеЖитель Иваново, обвиняемый в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника
Житель Иваново, обвиняемый в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника
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РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Суд назначил жителю Иваново, планировавшему уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, шесть лет и четыре месяца колонии строгого режима по статье о приготовлении к государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Ивановский областной суд признал жителя города Иваново виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, статьей 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника)… Подсудимый приговорен к лишению свободы на срок шесть лет и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 000 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину 1976 года рождения задержали на пограничном пункте пропуска в аэропорту Москвы. Он установил контакт со спецслужбами Украины, "планировал выехать на территорию указанного государства для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ".
Приговор вступил в законную силу.
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