https://ria.ru/20241119/pozhar-1984651636.html

В Ульяновском институте гражданской авиации локализовали пожар

В Ульяновском институте гражданской авиации локализовали пожар - РИА Новости, 19.11.2024

В Ульяновском институте гражданской авиации локализовали пожар

Возгорание в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА) локализовано, пострадавших нет, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:34

2024-11-19T16:34

2024-11-19T17:27

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ульяновский институт гражданской авиации

россия

ульяновск

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Возгорание в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА) локализовано, пострадавших нет, сообщили в Росавиации."Возгорание в УИ ГА не сказалось на учебном процессе Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА; подведомственный Росавиации вуз) локализован. По предварительным данным, очаг воспламенения находится в столовой, оказывающей коммерческие услуги; пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241119/vzryv-1984549485.html

россия

ульяновск

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2024

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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновский институт гражданской авиации, россия, ульяновск