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В Ульяновском институте гражданской авиации локализовали пожар
В Ульяновском институте гражданской авиации локализовали пожар - РИА Новости, 19.11.2024
В Ульяновском институте гражданской авиации локализовали пожар
Возгорание в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА) локализовано, пострадавших нет, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:34
2024-11-19T16:34
2024-11-19T17:27
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ульяновский институт гражданской авиации
россия
ульяновск
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Возгорание в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА) локализовано, пострадавших нет, сообщили в Росавиации."Возгорание в УИ ГА не сказалось на учебном процессе Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА; подведомственный Росавиации вуз) локализован. По предварительным данным, очаг воспламенения находится в столовой, оказывающей коммерческие услуги; пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновский институт гражданской авиации, россия, ульяновск
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ульяновский институт гражданской авиации, Россия, Ульяновск
В Ульяновском институте гражданской авиации локализовали пожар
В Ульяновском институте гражданской авиации локализовали пожар, пострадавших нет