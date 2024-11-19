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В Ульяновском институте гражданской авиации возник пожар - РИА Новости, 19.11.2024
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16:11 19.11.2024 (обновлено: 16:17 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/pozhar-1984643549.html
В Ульяновском институте гражданской авиации возник пожар
В Ульяновском институте гражданской авиации возник пожар - РИА Новости, 19.11.2024
В Ульяновском институте гражданской авиации возник пожар
Пожар произошел в Ульяновском институте гражданской авиации, из него эвакуируют людей, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:11
2024-11-19T16:17
происшествия
ульяновск
ульяновский институт гражданской авиации
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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в Ульяновском институте гражданской авиации, из него эвакуируют людей, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Пожар в летном училище. Там городские спасатели работают, обеспечивают безопасную эвакуацию", - сообщил собеседник агентства. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева" находится в Ульяновске.
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происшествия, ульяновск, ульяновский институт гражданской авиации
Происшествия, Ульяновск, Ульяновский институт гражданской авиации
В Ульяновском институте гражданской авиации возник пожар

Пожар произошел в Ульяновском институте гражданской авиации, идет эвакуация

© Фото : соцсетиПожар в Ульяновске. 19 ноября 2024
Пожар в Ульяновске. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : соцсети
Пожар в Ульяновске. 19 ноября 2024
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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в Ульяновском институте гражданской авиации, из него эвакуируют людей, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Пожар в летном училище. Там городские спасатели работают, обеспечивают безопасную эвакуацию", - сообщил собеседник агентства.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева" находится в Ульяновске.
Взрыв во время тушения пожара в здании гостиницы в Чите. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв
Вчера, 11:21
 
ПроисшествияУльяновскУльяновский институт гражданской авиации
 
 
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