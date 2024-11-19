https://ria.ru/20241119/pozhar-1984643549.html

В Ульяновском институте гражданской авиации возник пожар

В Ульяновском институте гражданской авиации возник пожар - РИА Новости, 19.11.2024

В Ульяновском институте гражданской авиации возник пожар

Пожар произошел в Ульяновском институте гражданской авиации, из него эвакуируют людей, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:11

2024-11-19T16:11

2024-11-19T16:17

происшествия

ульяновск

ульяновский институт гражданской авиации

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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в Ульяновском институте гражданской авиации, из него эвакуируют людей, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Пожар в летном училище. Там городские спасатели работают, обеспечивают безопасную эвакуацию", - сообщил собеседник агентства. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева" находится в Ульяновске.

https://ria.ru/20241119/vzryv-1984549485.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск, ульяновский институт гражданской авиации