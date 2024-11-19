Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 19.11.2024 (обновлено: 16:48 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/pozhar--1984654421.html
В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар
В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар - РИА Новости, 19.11.2024
В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар
Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске, пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:41
2024-11-19T16:48
происшествия
ульяновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984655308_0:26:707:424_1920x0_80_0_0_39accf46c404dd90e3bc72cc8ff6859e.jpg
САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске, пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ МЧС по региону.Ранее Росавиация сообщала, что возгорание произошло в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА), оно было локализовано."По предварительным данным, произошло загорание в вентиляционной шахте трехэтажного административного здания на улице Гагарина в Ленинском районе города. Эвакуированы 30 человек. Пожар полностью ликвидирован", - сообщило ГУ МЧС России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.Уточняется, что пострадавших нет. В тушении участвовали 32 человека и девять единиц техники.
https://ria.ru/20241119/vzryv-1984549485.html
https://ria.ru/20241119/pozhar-1984498724.html
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984655308_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_d767920e01aef7bbfdaa29e39b63df76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар

МЧС РФ: в Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар

© Главное управление МЧС России по Ульяновской областиЛиквидация пожара в административном здании в Ульяновске. 19 ноября 2024
Ликвидация пожара в административном здании в Ульяновске. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Ликвидация пожара в административном здании в Ульяновске. 19 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске, пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ МЧС по региону.
Ранее Росавиация сообщала, что возгорание произошло в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА), оно было локализовано.
Взрыв во время тушения пожара в здании гостиницы в Чите. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв
Вчера, 11:21
"По предварительным данным, произошло загорание в вентиляционной шахте трехэтажного административного здания на улице Гагарина в Ленинском районе города. Эвакуированы 30 человек. Пожар полностью ликвидирован", - сообщило ГУ МЧС России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших нет. В тушении участвовали 32 человека и девять единиц техники.
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в административно-складском здании в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Пожар в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы локализован
Вчера, 03:43
 
ПроисшествияУльяновскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала