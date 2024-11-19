https://ria.ru/20241119/pozhar--1984654421.html

В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар

В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар - РИА Новости, 19.11.2024

В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар

Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске, пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:41

2024-11-19T16:41

2024-11-19T16:48

происшествия

ульяновск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске, пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ МЧС по региону.Ранее Росавиация сообщала, что возгорание произошло в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА), оно было локализовано."По предварительным данным, произошло загорание в вентиляционной шахте трехэтажного административного здания на улице Гагарина в Ленинском районе города. Эвакуированы 30 человек. Пожар полностью ликвидирован", - сообщило ГУ МЧС России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.Уточняется, что пострадавших нет. В тушении участвовали 32 человека и девять единиц техники.

https://ria.ru/20241119/vzryv-1984549485.html

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ульяновск

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происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)