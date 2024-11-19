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В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар
В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар - РИА Новости, 19.11.2024
В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар
Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске, пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:41
2024-11-19T16:41
2024-11-19T16:48
происшествия
ульяновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске, пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ МЧС по региону.Ранее Росавиация сообщала, что возгорание произошло в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА), оно было локализовано."По предварительным данным, произошло загорание в вентиляционной шахте трехэтажного административного здания на улице Гагарина в Ленинском районе города. Эвакуированы 30 человек. Пожар полностью ликвидирован", - сообщило ГУ МЧС России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.Уточняется, что пострадавших нет. В тушении участвовали 32 человека и девять единиц техники.
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происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар
МЧС РФ: в Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар