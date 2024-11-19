Крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, заявил Сикорский
МИД Польши заявил, что страны ЕС готовы увеличить помощь Киеву при отказе США
© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Крупнейшие страны Евросоюза готовы увеличить помощь Украине, если свою помощь снизят США, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом совещания с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
"Вместе с будущим высоким представителем Евросоюза по иностранным делам мы обдумывали возможности усиления нашей поддержки Украины", - сказал Сикорский.
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"Я с признанием фиксирую готовность крупнейших стран Евросоюза принять тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте вероятного ограничения участия в этом со стороны США", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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