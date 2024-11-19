https://ria.ru/20241119/polsha-1984616442.html

Крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, заявил Сикорский

Крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, заявил Сикорский - РИА Новости, 19.11.2024

Крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, заявил Сикорский

Крупнейшие страны Евросоюза готовы увеличить помощь Украине, если свою помощь снизят США, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:48

2024-11-19T14:48

2024-11-19T14:48

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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Крупнейшие страны Евросоюза готовы увеличить помощь Украине, если свою помощь снизят США, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом совещания с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас. "Вместе с будущим высоким представителем Евросоюза по иностранным делам мы обдумывали возможности усиления нашей поддержки Украины", - сказал Сикорский. "Я с признанием фиксирую готовность крупнейших стран Евросоюза принять тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте вероятного ограничения участия в этом со стороны США", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, россия, радослав сикорский, сергей лавров, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024