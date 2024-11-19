Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, заявил Сикорский - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/polsha-1984616442.html
Крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, заявил Сикорский
Крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, заявил Сикорский - РИА Новости, 19.11.2024
Крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, заявил Сикорский
Крупнейшие страны Евросоюза готовы увеличить помощь Украине, если свою помощь снизят США, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:48
2024-11-19T14:48
в мире
украина
германия
россия
радослав сикорский
сергей лавров
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_9ddf60a7870264a6f25f8f4c48d0ae52.jpg
ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Крупнейшие страны Евросоюза готовы увеличить помощь Украине, если свою помощь снизят США, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом совещания с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас. "Вместе с будущим высоким представителем Евросоюза по иностранным делам мы обдумывали возможности усиления нашей поддержки Украины", - сказал Сикорский. "Я с признанием фиксирую готовность крупнейших стран Евросоюза принять тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте вероятного ограничения участия в этом со стороны США", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241113/starmer-1983577617.html
https://ria.ru/20240409/pomosch-1938942152.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3694aba1bdbe6c2d0cf8530df5268c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, радослав сикорский, сергей лавров, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Германия, Россия, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, заявил Сикорский

МИД Польши заявил, что страны ЕС готовы увеличить помощь Киеву при отказе США

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Крупнейшие страны Евросоюза готовы увеличить помощь Украине, если свою помощь снизят США, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом совещания с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
"Вместе с будущим высоким представителем Евросоюза по иностранным делам мы обдумывали возможности усиления нашей поддержки Украины", - сказал Сикорский.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Стармер ушел от ответа на вопрос об увеличении поддержки Украины
13 ноября, 17:20
"Я с признанием фиксирую готовность крупнейших стран Евросоюза принять тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте вероятного ограничения участия в этом со стороны США", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи
9 апреля, 20:19
 
В миреУкраинаГерманияРоссияРадослав СикорскийСергей ЛавровНАТОЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала