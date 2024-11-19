https://ria.ru/20241119/podryv-1984526330.html

ФСБ задержала подозреваемых в подрыве машины офицера в Севастополе

ФСБ задержала подозреваемых в подрыве машины офицера в Севастополе - РИА Новости, 19.11.2024

ФСБ задержала подозреваемых в подрыве машины офицера в Севастополе

В Крыму задержали подозреваемых в убийстве высокопоставленного офицера Черноморского флота Валерия Транковского по заданию СБУ, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:47

2024-11-19T09:47

2024-11-19T10:55

происшествия

севастополь

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Крыму задержали подозреваемых в убийстве высокопоставленного офицера Черноморского флота Валерия Транковского по заданию СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября 2024 года в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1-го ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в релизе.Наблюдение за офицером вела жительница Севастополя 1986 года рождения. Она установила, где он живет, каким транспортом пользуется и по каким маршрутам передвигается.Бомбу собрал, заложил и дистанционно подорвал житель Ялты 1977 года рождения. Компоненты ему через тайники передали кураторы. Силовики при обыске нашли еще одно самодельное взрывное устройство с 1,2 килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.Установлено, что теракт спланировал и организовал начальник 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковник Юрий Мурилев под руководством замглавы СБУ генерал-майора Александра Поклада.Также ФСБ опубликовала кадры допроса задержанных. На них украинский агент признается, что СБУ завербовала его летом 2023 года для ликвидации высокопоставленного военнослужащего."В ночь с 12 на 13 ноября 2024 года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в исполнение", — сказал задержанный.Его арестовали на два месяца.Работавшая на СБУ женщина подтвердила, что следила за машиной офицера. По ее словам, вечером 12 ноября она убедилась, что внедорожник находится на парковке, и передала эти данные куратору.

https://ria.ru/20241118/voennyy-1984416162.html

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севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент подрыва автомобиля офицера Черноморского флота в Севастополе ФСБ показала видео с показаниями задержанных украинских агентов, убивших высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе. 2024-11-19T09:47 true PT0M06S

Задержания украинских агентов, убивших офицера в Севастополе Задержание граждан России, совершивших 13.11.2024 г. в г. Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевич. 2024-11-19T09:47 true PT3M37S

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Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)