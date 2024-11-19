https://ria.ru/20241119/pobeda-1984589361.html

"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту"

"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту" - РИА Новости, 19.11.2024

"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту"

Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") запустил дополнительную услугу для клиентов "Система развлечений на борту". РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:26

2024-11-19T13:26

2024-11-19T13:26

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") запустил дополнительную услугу для клиентов "Система развлечений на борту". Подключение к бортовой системе мультимедиа на рейсах "Победы" возможно с собственных мобильных устройств. 90% медиаконтента представлено бесплатно. В меню новой услуги доступны более 200 фильмов и сериалов. Обновляться контент будет каждые три месяца. Чтобы начать просмотр, необходимо: Для комфортного просмотра медиаконтента рекомендуют использовать личные наушники. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") — первый в России лоукостер. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

https://ria.ru/20241115/aeroflot-1984056037.html

https://ria.ru/20241115/tigritsa-1983884713.html

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2024

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пресс-релизы