Рейтинг@Mail.ru
"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту" - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:26 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/pobeda-1984589361.html
"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту"
"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту" - РИА Новости, 19.11.2024
"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту"
Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") запустил дополнительную услугу для клиентов "Система развлечений на борту". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:26
2024-11-19T13:26
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА, 19 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") запустил дополнительную услугу для клиентов "Система развлечений на борту". Подключение к бортовой системе мультимедиа на рейсах "Победы" возможно с собственных мобильных устройств. 90% медиаконтента представлено бесплатно. В меню новой услуги доступны более 200 фильмов и сериалов. Обновляться контент будет каждые три месяца. Чтобы начать просмотр, необходимо: Для комфортного просмотра медиаконтента рекомендуют использовать личные наушники. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") — первый в России лоукостер. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
https://ria.ru/20241115/aeroflot-1984056037.html
https://ria.ru/20241115/tigritsa-1983884713.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") запустил дополнительную услугу для клиентов "Система развлечений на борту".
Подключение к бортовой системе мультимедиа на рейсах "Победы" возможно с собственных мобильных устройств. 90% медиаконтента представлено бесплатно.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
"Аэрофлот" с марта увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
15 ноября, 18:36
В меню новой услуги доступны более 200 фильмов и сериалов. Обновляться контент будет каждые три месяца.
Чтобы начать просмотр, необходимо:
  • Подключиться с WI-FI POBEDA после взлета;
  • Перейти на сайт media.flypobeda.ru в своем браузере;
  • Выбрать любимый жанр и наслаждаться просмотром.
Для комфортного просмотра медиаконтента рекомендуют использовать личные наушники.
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") — первый в России лоукостер. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
"Аэрофлот" перевез амурскую тигрицу из Владивостока в Екатеринбург
15 ноября, 09:13
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала