https://ria.ru/20241119/pobeda-1984589361.html
"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту"
"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту" - РИА Новости, 19.11.2024
"Победа" запустила услугу "Система развлечений на борту"
Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") запустил дополнительную услугу для клиентов "Система развлечений на борту". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:26
2024-11-19T13:26
2024-11-19T13:26
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МОСКВА, 19 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") запустил дополнительную услугу для клиентов "Система развлечений на борту". Подключение к бортовой системе мультимедиа на рейсах "Победы" возможно с собственных мобильных устройств. 90% медиаконтента представлено бесплатно. В меню новой услуги доступны более 200 фильмов и сериалов. Обновляться контент будет каждые три месяца. Чтобы начать просмотр, необходимо: Для комфортного просмотра медиаконтента рекомендуют использовать личные наушники. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") — первый в России лоукостер. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
https://ria.ru/20241115/aeroflot-1984056037.html
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пресс-релизы
МОСКВА, 19 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") запустил дополнительную услугу для клиентов "Система развлечений на борту".
Подключение к бортовой системе мультимедиа на рейсах "Победы" возможно с собственных мобильных устройств. 90% медиаконтента представлено бесплатно.
В меню новой услуги доступны более 200 фильмов и сериалов. Обновляться контент будет каждые три месяца.
Чтобы начать просмотр, необходимо:
- Подключиться с WI-FI POBEDA после взлета;
- Перейти на сайт media.flypobeda.ru в своем браузере;
- Выбрать любимый жанр и наслаждаться просмотром.
Для комфортного просмотра медиаконтента рекомендуют использовать личные наушники.
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") — первый в России лоукостер. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.