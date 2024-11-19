https://ria.ru/20241119/peterburg-1984535866.html

В Петербурге пресекли бизнес по оказанию интимных услуг

В Петербурге пресекли бизнес по оказанию интимных услуг - РИА Новости, 19.11.2024

В Петербурге пресекли бизнес по оказанию интимных услуг

Полиция Санкт-Петербурга пресекла "бизнес" по оказанию интимных услуг, где женщины легкого поведения были заняты "вахтовым методом", организаторы криминальной... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:31

2024-11-19T10:31

2024-11-19T10:31

происшествия

россия

санкт-петербург

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга пресекла "бизнес" по оказанию интимных услуг, где женщины легкого поведения были заняты "вахтовым методом", организаторы криминальной схемы арестованы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как установили правоохранители, создателями криминального бизнеса стали 35-летний петербуржец и его 33-летняя сожительница, работавшая администратором в массажных салонах. В качестве администраторов они пригласили двух женщин, одна из которых приехала в Петербург из Республики Коми, а другая работала дистанционно из дома в Челябинской области. "Особенностью "предприятия" являлось отсутствие постоянного штата "работниц". Для этого нанимались жительницы других регионов России, которые вахтовым методом приезжали в Петербург, а "заработав" нужную сумму, возвращались домой", – рассказали в ГУМВД. При этом для каждой "жрицы любви" арендовалась отдельная квартира, а их "услуги" рекламировались в мессенджерах и на сайтах знакомств. Стоимость этих "услуг" варьировалась от 5 до 40 тысяч рублей. По данным полиции, нелегальный бизнес приносил более 1 миллиона рублей "прибыли" ежемесячно. На момент проведения полицейской операции под интимные услуги арендовались 4 квартиры в различных районах города. В них прошли обыски, а их "обитательницы" в возрасте 20-33 лет были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за занятия проституцией. "Создателей нелегального бизнеса и двух администраторов полицейские привлекли в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Всем четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заключают в региональном главке МВД РФ.

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https://ria.ru/20241029/migratsiya-1980721921.html

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россия

санкт-петербург

республика коми

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происшествия, россия, санкт-петербург, республика коми